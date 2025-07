La rajada de Miriam Sánchez contra Pipi Estrada y Telecinco: "He sufrido malos tratos y mi hija también"

Miriam Sánchez y Pipi Estrada fueron pareja durante un tiempo, aunque decidieron poner punto y final a la relación en 2013. Ella formaba parte del grupo de chicas de imagen del programa TNT, aunque es conocida en su alter ego, Lucía Lapiedra, y sus producciones en el cine para adultos.

Por su lado, Pipi era un habitual colaborador en programas de televisión de todo tipo y se enamoró de ella. Durante los siete años que compartieron vida engendraron a una hija en común, Miriam, que nació en 2007: "Era una mujer que deslumbraba física, mentalmente y, sin embargo, ha caído", apuntaba el hombre.

Este viernes, tras mucho tiempo sin hablar uno del otro, Pipi mencionó a su expareja en su última entrevista en el programa 'De viernes' de Telecinco. El objetivo era conocer la última hora y el estado de salud mental de Miriam, aunque parece que ella no estaba dispuesta a que nadie hablara en su nombre, y menos Pipi: "Era una chica muy guapa, pero también muy sola, con muchas adicciones alrededor y una soledad enorme", aseguraba el televisivo.

"Miriam está muy presente en mi vida porque tenemos una hija en común. Yo la quiero mucho, fueron siete años bonitos", apuntaba el periodista deportivo, que también reveló que "hubo un momento en el que ella empezó a encerrarse en sí misma". Fue entonces cuando notó cierto cambio en su pareja: "Vi un cambio físico importante. Era otra persona. Llegué a encontrar botellas de vino y whisky escondidas entre la ropa. Las cogía y las vaciaba en el fregadero", recuerda.

Miriam Sánchez junto a Pipi Estrada cuando mantenían una relación. / GTRES

Miriam se mostró contraria a las declaraciones de Pipi. Así de claro lo dejo en las redes sociales, donde comentó la entrevista que se estaba emitiendo en la televisión. Además, quiso defenderse de los ataques de su expareja cargando contra él y acusándole de malos tratos hacia su persona y la de su hija.

"Esta noche vuelve Pipi Estrada, enfermo mental y adicto a la tele, a intentar destrozarme de nuevo. Estoy cansada. Esto es supervivencia. He sufrido malos tratos y mi hija también. Ambas queríamos ser anónimas y no nos deja", apuntaba la exactriz y antigua participante de 'Supervivientes'.

Miriam Sánchez en una foto reciente. / Telecinco

Añadió que las palabras de Estrada no le representan al no haber consentido que hablara de ella: "Nunca le di consentimiento para hablar de mí. Desde que nos separamos, allá en 2013, llevo años sin hablar con él. No me deja seguir con mi vida", indicaba.

Lo más destacado, sin embargo, es la amenaza de emprender acciones legales en contra de Telecinco por hablar de sus supuestos problemas con las adicciones, alegando el derecho a la intimidad. Esta no ha sido la primera vez que Pipi ha hablado de Miriam y parece que esta vez se ha cansado del todo y está dispuesta a llegar hasta el final para poder vivir una vida normal.