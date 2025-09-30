Rafael Santandreu (55 años), psicólogo: "Adelgazar es la cosa más fácil del mundo"

La mayoría de los españoles ya han vuelto a la rutina después de sus vacaciones de verano. Para muchos, esta época marca el inicio de un nuevo ciclo. Uno de los propósitos más comunes es lograr un cambio físico durante el invierno, con la vista puesta en el próximo verano.

La pérdida de peso suele asociarse con dos factores principales: hacer ejercicio y una dieta estricta. No obstante, el psicólogo Rafael Santandreu, de 55 años, ha desvelado en un pódcast que "adelgazar es la cosa más fácil del mundo, incluso es tan fácil... que es inevitable cuando estás bien programado mentalmente".

Tiene claro que es más difícil engordarse que perder peso. El experto comparte su método: "Yo me he convencido de que la comida que más me gusta es una ensalada maravillosa. Es mi alimento favorito y los otros saludables"

El psicólogo desvela que todo se debe a un trabajo de visualización para que su cuerpo acepte este tipo de alimentos saludables, en cambio, de otros. "Lo visualicé un montón de veces", reconoció.

"Por ejemplo, una hamburguesa yo ya la visualizo como fritos", algo que "me bloquea las arterias, las venas" y "me deja la boca asquerosa, llena de grasa". Aparte, expone que es una grasa "artificial" y que le va a sentar mal durante todo el día. No duda en decir que es una sensación "asquerosa".

Sin embargo, reconoce que "en cambio, visualizo mis platos favoritos saludables como frescos, maravillosos, llenos de energía y que me va a poner a tope".

"He dedicado un tiempo a cambiar mi mente y entonces realmente te lo prometo: 'No me gusta nada una hamburguesa frita'", expone el psicólogo a la entrevistadora, debido a que considera que la mejor manera de adelgazar es saber controlar la mente.

La opinión de Santandreu está generando mucha controversia en redes sociales. Un usuario de TikTok asegura que "está en un mundo equivocado... ¿Fácil? ¿Y quiénes sufren de menopausia, cortisol alto, ansiedad, etc?". Otro le da la razón: "Todo es mental, tiene toda la razón".