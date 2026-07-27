Rafael Doménech, experto en economía: "España crecerá en 2026 alrededor del 2,5%, por encima de las principales economías de la zona euro, alcanzando nuevos máximos en el empleo"

Ante la situación económica global, no son pocos los expertos en economía que se aventuran con sus predicciones a vislumbrar qué es lo que ocurrirá exactamente con España hasta que cambiemos de década. Y, precisamente, una de las que más ha llamado la atención se corresponde con la de Rafael Doménech.

En una reciente publicación, Doménech asegura de forma rotunda que España tiene un crecimiento económico estimado de un 2,5% a lo largo de 2026, alcanzando cotas máximas de empleo en lo que queda de año. No obstante, también comparte una preocupación con respecto a cómo están las cosas en otros países de Europa.

Rafael Doménech / Imagen de archivo

España se enfrenta a un crecimiento económico que trae consigo varios desafíos

En este sentido, el especialista asegura que el crecimiento económico de España no se ve acompañado de un incremento de la renta por habitante, a diferencia de lo que sí está ocurriendo en otras naciones de la UE. Pero, ¿qué solución propone a este dilema? Doménech apunta a una reforma de carácter tributario.

El economista defiende que los impuestos aplicados sobre el trabajo son demasiado elevados, sobre todo, en comparación a los de consumo, los cuales están por debajo de la media de Europa. Algo que estaría influyendo de forma directa en la renta de cada habitante de España y que genera otra complicación colateral.

¿Cómo se mantienen los sistemas de financiación pública si se reducen los impuestos sobre el empleo? Con respecto a esta cuestión, Doménech afirma que todo dependerá de la gestión que se haga de la recaudación, instando al Gobierno a intentar reducir la deuda pública de aquí a los próximos años.

Otro de los problemas que Doménech señala en su publicación tiene que ver con la excesiva dependencia por parte de las empresas de los créditos bancarios; siendo esta una situación que limita en gran medida aquellos proyectos que requieren cierto capital de riesgo al atender a nichos de mercado no tan explorados de momento.

Uno de estos últimos tendría que ver con el de la inteligencia artificial. Según señala el experto, el Estado debería promover mejoras en la formación de aquellos trabajadores cuyo empleo se vea transformado por estas herramientas digitales de aquí a los próximos años, así como la creación de especialistas técnicos que se conviertan en expertos en la materia.

Úrsula Von Der Leyen / Imagen de archivo

Además, otro de los problemas que sugiere el experto a partir de este crecimiento tiene que ver con la situación actual de la vivienda. En resumen, Doménech asegura que este crecimiento económico debería servir para aumentar la oferta de la misma de cara a atajar una de las situaciones más complicadas que se viven actualmente en España.

Teniendo todo esto en cuenta, las conclusiones a las que llega el experto son claras y directas: España no debe dormirse en los laureles con tal de aprovechar su actual crecimiento económico de cara a construir una estructura más sólida de cara a la próxima década y encontrar así una posición más privilegiada en la UE.