SALUD
Rafael Bañares, experto en medicina: "Hay dos grandes amenazas contra el riñón que emergen con fuerza"
Los expertos alertan del aumento de enfermedades hepáticas relacionadas con el alcohol y la mala alimentación
Las enfermedades hepáticas se han convertido en una de las principales preocupaciones médicas de los últimos años. Especialistas alertan de que problemas como el hígado graso, la hepatitis, la cirrosis o incluso el cáncer hepático están aumentando de forma preocupante, especialmente entre la población joven, impulsados principalmente por el consumo de alcohol y los malos hábitos alimenticios.
Uno de los mayores riesgos de estas patologías es su carácter silencioso. En muchos casos, el daño en el hígado avanza lentamente durante años sin provocar síntomas claros, lo que dificulta su detección precoz. Cuando la enfermedad ya se encuentra en fases avanzadas pueden aparecer señales como fatiga constante, dolor abdominal, piel amarillenta o alteraciones en la orina.
El doctor Rafael Bañares, presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), ha advertido sobre el crecimiento de dos grandes amenazas para la salud hepática: el aumento del consumo de alcohol y la expansión del llamado hígado graso metabólico, una enfermedad relacionada con la acumulación de grasa en el hígado y asociada a factores como obesidad, sedentarismo o mala alimentación.
Según explica el especialista, la combinación entre alcohol y exceso de grasa está provocando que cada vez más personas desarrollen enfermedades hepáticas avanzadas. De hecho, algunas estimaciones apuntan a que cerca del 30 % de la población podría presentar algún grado de hígado graso en las próximas décadas.
En este contexto, recientes investigaciones internacionales han puesto sobre la mesa una prevalencia mucho mayor de alteraciones hepáticas de la que se pensaba hasta ahora. Los estudios muestran que numerosos pacientes ya presentan cambios importantes en la estructura del hígado sin haber desarrollado síntomas evidentes.
Ante esta situación, los expertos insisten en la importancia de reforzar la detección temprana desde atención primaria. El objetivo es identificar a los pacientes antes de que aparezcan complicaciones graves y promover cambios en el estilo de vida que permitan frenar el avance de estas enfermedades.
Los especialistas recuerdan que mantener una alimentación equilibrada, reducir el consumo de alcohol, controlar el peso y realizar ejercicio físico son algunas de las principales medidas para proteger la salud del hígado y prevenir daños a largo plazo.
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