Rafael, albañil español trabajando en Suiza: "Empecé como peón y ganaba unos 4.400 euros, con lo que pagaba, me quedaba en unos 3.000 euros limpios, mi nómina de ahora son unos 8.200"

En España, el sector de la construcción alerta sobre la falta de mano de obra cualificada, especialmente de albañiles. Con esta situación, los proyectos de reformas y vivienda se retrasan y el coste de las obras aumenta. Al tener menos profesionales, es más difícil llegar a completar un equipo y cumplir con los numerosos pedidos que tienen las empresas.

Según el arquitecto Juan Goñi, "faltan setecientos mil albañiles en España y tu obra lo va a notar". Un problema que comenzó tras la crisis de la vivienda, cuando los profesionales se quedaron sin empleo y buscaron nuevas oportunidades fuera del país, además de un mejor salario y condiciones laborales.

En este contexto, Rafael Cubero ha explicado su situación en el pódcast 'Me voy al mundo'. Este albañil español lleva 12 años desarrollando su carrera profesional en Suiza. Durante la entrevista, el profesional de la construcción relata cómo ha conseguido alcanzar una nómina de 8.000 euros mensuales.

Dos obreros trabajando en una construcción de viviendas / Arturo Jiménez / Arturo Jiménez / Arturo Jiménez

No obstante, Cubero comenzó cobrando 3.500 euros brutos al mes durante 3 años hasta terminar una formación profesional. "A mí me pagaban 3.500 euros brutos que se me quedaban en unos 2.600 euros o 2.700 euros", comentó en el pódcast.

Aunque parece un buen salario, el coste de vida en Suiza no es el mismo que en España. Por este motivo, Cubero reconoce que "para mí los dos primeros años fueron jodidos", ya que tenía que afrontar diversos gastos como las facturas de suministros, la vivienda o el transporte particular.

"Con ese dinero estaba pagando el coche a 300 euros, estaba pagando el piso, que vivía solo, 840 euros, la luz, el agua, el internet, a mí me venía muy mal", recuerda el trabajador de la construcción.

GRAFCAV3954. BILBAO, 27/03/2020.-Trabajadores de la construcción urbanizan unas calles en la capital vizcaína este viernes, día que el Gobierno ha decidido prohibir los despidos durante la crisis del coronavirus, según ha expuesto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la reunión del Consejo de Ministros. EFE/LUIS TEJIDO. Sanidad. pandemia COVID 19. crisis del Coronavirus. Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España . limitación de lema " Quédate en casa" . confinamiento de la población. trabajadores de la construcción. obreros trabajando. albañiles / LUIS TEJIDO / EFE

Posteriormente, las condiciones del albañil mejoraron tras completar su formación: "Yo empecé como peón y ganaba unos 4.400 euros, con lo que pagaba, me quedaba en unos 3.000 euros limpios, mi nómina de ahora son unos 8.200 u 8.000 euros".

A pesar de las diferencias salariales, Rafael aclara su jornada laboral no es muy distinta a la que podría tener en España. De hecho, reconoce que "yo trabajo 8,5 horas", aunque en verano suele extender su horario y en invierno reducirlo, debido a las condiciones climatológicas.

En cuanto su adaptación al país, el profesional de la construcción explica que en Suiza "no hay que tener un nivel de idioma como el mío, sino que hay que saber presentarse y dar los buenos días".