Rafa Salinas, empresario: "Los emprendedores tenemos que apostar por un patriotismo sano, lejos de la política"

Emprender nunca ha sido una tarea sencilla, pero hacerlo sin renunciar a producir en España puede suponer un desafío todavía mayor. Aun así, esa es precisamente la filosofía que defiende Rafa Salinas, fundador de Dulce Safari, una de las cadenas gastronómicas con mayor crecimiento de los últimos años. El empresario sostiene que fabricar dentro del país y generar empleo local es una decisión que va más allá de la rentabilidad económica y que responde a una forma de entender la empresa con compromiso social.

Durante una entrevista concedida a elEconomista.es, Salinas explicó que, aunque muchas compañías optan por trasladar su producción al extranjero para reducir costes, él considera que mantener la actividad en España tiene un valor añadido. "Hoy en día es muy fácil irte a producir fuera para tener muchísimo más margen, pero hay que luchar por un patriotismo sano y producir y generar dinero en España", afirmó.

El empresario matiza que ese "patriotismo sano" al que hace referencia no tiene ninguna connotación política. En su opinión, se trata simplemente de apostar por el tejido empresarial nacional, crear riqueza y ofrecer oportunidades laborales dentro del país. "Creo que los emprendedores, y más los emprendedores de nuestra época, a los que nos ha tocado vivir una situación bastante más compleja en cuanto a la situación económica, tenemos que luchar por un patriotismo sano, lejos de cualquier tema político", señaló.

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Esa visión ha marcado el crecimiento de Dulce Safari desde sus inicios. Aunque producir en España puede implicar asumir mayores costes que hacerlo en otros mercados, Salinas asegura que nunca contempló otra posibilidad. Para él, una empresa también tiene la responsabilidad de contribuir al desarrollo económico del entorno en el que opera y de devolver parte del valor que genera.

Uno de los ejemplos más claros de esa filosofía es la ubicación de la planta de producción de la compañía. El empresario decidió instalarla en Andalucía, su tierra natal, con el objetivo de impulsar la economía de una zona que, según explica, necesitaba más oportunidades de empleo. "Para mí era muy importante generar empleo en zonas más despobladas, en zonas que lo necesitan más", aseguró.

Salinas también apuesta por trabajar con proveedores cercanos siempre que sea posible. De esta forma, no solo impulsa la actividad de otras empresas españolas, sino que favorece un modelo basado en el consumo de productos de proximidad. "La planta de producción la tenemos allí. Entonces quería ofrecer una oferta económica y un servicio a unas zonas más rurales y unas zonas menos favorecidas económicamente. Y en cuanto a los proveedores, igual, intentamos utilizar siempre los productos de mayor proximidad posible", explicó.

Su planteamiento contrasta con una tendencia cada vez más extendida entre algunas empresas, que trasladan parte de su producción a otros países para abaratar costes. Salinas reconoce que esa opción puede resultar más rentable desde el punto de vista económico, pero considera que el beneficio no debería medirse únicamente por el margen obtenido, sino también por el impacto que una empresa genera en el territorio donde desarrolla su actividad.

En este sentido, el fundador de Dulce Safari insiste en que el crecimiento empresarial debe hacerse de manera responsable y sostenible. La expansión de la compañía, asegura, no pasa por crecer a cualquier precio, sino por hacerlo sin perder los valores que han guiado el proyecto desde sus primeros pasos. "Queremos crecer de manera consciente", resume.

MADRID, 27/05/2026.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a su llegada a la sesión del pleno del Congreso de los Diputados este miércoles. EFE/ Mariscal / Mariscal / EFE

Esa forma de entender el emprendimiento también ha sido reconocida por distintas instituciones. Salinas recibió recientemente el Premio Madrid Emprende Joven Empresario, concedido por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Madrid, un reconocimiento que, según explicó, supone un impulso para seguir desarrollando el proyecto.

"Es un honor recibir un premio de la mano de AJE y el Ayuntamiento de Madrid. Nos da fuerzas y nos anima para el duro camino diario de emprender y para coger impulso", declaró tras recoger el galardón. Unas palabras con las que quiso poner en valor el esfuerzo que supone sacar adelante una empresa en el contexto económico actual.

El empresario concluye que el éxito de un negocio no debería medirse únicamente por sus resultados económicos. En su caso, considera que crear empleo, apostar por la producción nacional y contribuir al desarrollo de zonas rurales forman parte de la responsabilidad de cualquier empresa. "Crecemos con sentido, no a cualquier precio", sentenció, resumiendo la filosofía con la que ha construido Dulce Safari y que, a su juicio, seguirá marcando el futuro de la compañía.