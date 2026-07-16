Rafa Mujica, exjugador del FC Barcelona, opina sobre Cucurella: "Es un jugador que siempre cumple porque es un trabajador"

Marc Cucurella está siendo uno de los nombres propios del Mundial 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. Antes de disputar el primer partido de la competición ante Cabo Verde, el Real Madrid dio un golpe encima de la mesa y anunció la incorporación del lateral derecho, algo que fue muy comentado, pues se decía que era una manera de distraer el futbolista antes de empezar el Mundial.

Sin embargo, el exjugador del Chelsea demostró su valía desde el primer minuto. Con el paso de los partidos, Cucurella fue creciendo hasta convertirse en uno de los jugadores más determinantes del torneo. Su sobresaliente rendimiento ha sido una de las claves para que España vuelva a disputar una final del Mundial 16 años después.

El reciente fichaje del Real Madrid está en boca de todos y Rafa Mujica, jugador del Al-Sadd Sports Club y ex del FC Barcelona, acudió al podcast 'El After de Post United', presentado por Steve Calzada, donde habló sobre cómo era jugar con él, entre otros aspectos destacables.

Mujica se formó en la cantera de Las Palmas, pero a los 16 años fichó por el Barça, donde se integró en el juvenil azulgrana. A mitad de esa temporada ascendió al filial del club, donde coincidió con el exjugador del Chelsea.

En la entrevista, el futbolista del Al-Sadd Sports Club comentó cómo es Cucurella: "Desde que yo lo conozco, siempre ha sido una persona top, la verdad. En cada partido cumplía". Asimismo, reconoció que "se le veía que iba a ser jugador profesional de un muy buen equipo".

DALLAS (United States), 14/07/2026.- Marc Cucurella of Spain gestures during the FIFA World Cup 2026 semifinals match France against Spain, in Dallas, Texas, USA, 14 July 2026. (Francia, España) EFE/EPA/ALBERT PENA / ALBERT PENA / EFE

"Si es verdad que ahora es una estrella mundial, prácticamente. Bueno, prácticamente no, lo es", se sinceró en 'El After de Post United'.

No dudó en decir que no es nada fácil llegar a ser futbolista profesional, pero viendo jugar a Cucurella en las categorías inferiores del Barça ya se podía prever: "Se sabía que él iba a llegar lejos porque era un trabajador y cada partido te daba un 8, siempre".

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Sobre el fichaje de Cucurella por el Real Madrid, Mujica señaló que le sorprendió la incorporación, pero como a todos: "Yo creo que a todo el mundo le tuvo que sorprender".