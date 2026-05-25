Rafa Mora, ex de 'Mujeres y hombres y viceversa': "Pude ganar cuatro o cinco millones de euros"

Ya no hay programas de televisión como 'Mujeres y hombres y viceversa'. El formato de Telecinco cosechó muy buenos datos de audiencia desde 2008 hasta 2021, pero la cadena decidió ponerle punto final en busca de nuevos formatos. El programa consistía en un concurso de citas en el que los tronistas buscaban el amor entre un grupo de pretendientes. Lo más parecido que hay hoy en día es 'La isla de las tentaciones'.

Una de las personas más mediáticas del formato fue Rafa Mora, ya que consiguió ganarse a la audiencia de 'Mujeres y hombres y viceversa' gracias a su fuerte personalidad, pero también por no tener pelos en la lengua para tratar cualquier tema. Por ello, acabó siendo un colaborador habitual en el programa 'Sálvame'.

Hace unos días, Mora acudió al pódcast 'Inversión en vivienda', presentado por Pacual Ariño, donde comentó cómo vivió el 'boom' de participar en el formato de Telecinco. El tronista confirmó que hubo un momento en su vida que solo se limitaba a hacer bolos y a cobrar por ello. "A grosso modo he podido ganar cuatro o cinco millones de euros", reconoció.

No solo generaba ingresos por los bolos, sino que, en aquel momento, apareciendo en televisión se ganaban cantidades inmensas, algo que ya no ocurre tanto. El ejemplo que dio fue que ganó más de 26.000 euros por conceder una entrevista de hora y media.

"Podía ganar 300 euros por grabar una mañana en 'Mujeres y hombres y viceversa', 800 euros por un bolo, 5.000 euros por quitarme la camiseta en una discoteca o 26.000 euros en un 'Sálvame Deluxe'".

El principal problema que tenía es que también se gastaba mucho dinero: "Salía con la misma facilidad que entraba, lo que era difícil de ahorrarlo".

Rafa Mora, durante su etapa en 'Sálvame'. / Archivo

El primer gasto que tuvo importante fue un coche de 72.000 euros, algo que le hizo "empezar de cero". Cuando salió de la televisión, Mora se replanteó muchas cosas, sobre todo en cambiar ciertos comportamientos financieros, así que entró de lleno en el sector de la inversión.

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Actualmente, cuenta con más de 20 viviendas: "Ha sido la mejor inversión. No me quita el sueño, son ingresos recurrentes y la vivienda cada día vale más". Además, ha invertido en una cadena de restaurantes llamada City Poke: "Tenemos unos cuantos en España y, afortunadamente, van bien". También tiene ingresos de su actual trabajo como policía.