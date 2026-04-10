Rafa Domínguez, jubilado: “De una pensión de 740 euros me han quitado 81 de golpe”

La jubilación debería ser ese momento en el que, después de toda una vida trabajando, por fin llega cierta tranquilidad. Sin embargo, para muchos pensionistas en España, la realidad dista bastante de esa idea. Cada mes se convierte en un ejercicio de encaje de bolillos para poder llegar a todo.

Es el caso de Rafa Domínguez, que ha contado en redes sociales cómo su pensión, de apenas 740 euros, le han quitado un total de 81 euros. Una cantidad que, vista desde fuera, puede parecer pequeña, pero que para quien vive con lo justo supone un golpe importante en su día a día.

La historia de Rafa Dominguez sobre su pensión

Situaciones como esta vuelven a poner sobre la mesa el problema de las pensiones más bajas y la sensación de incertidumbre que tienen muchos jubilados. No solo por lo que cobran, sino por los ajustes, cálculos y cambios del sistema, que en ocasiones resultan difíciles de entender incluso para quienes dependen directamente de él.

En España, los datos oficiales dibujan una realidad que muchas veces queda escondida tras la cifra de la pensión media. Aunque se sitúa por encima de los 1.500 euros mensuales, no refleja lo que realmente cobra una gran parte de los jubilados, especialmente quienes han tenido empleos precarios, interrupciones en su vida laboral o sueldos bajos durante años.

Jubilados de vacaciones / Freepik.

La brecha es evidente: cerca de la mitad de los pensionistas no alcanza los 1.000 euros al mes, y millones ni siquiera llegan al Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 1.184 euros en 2025. En total, más de 4,6 millones de personas mayores viven por debajo de ese umbral, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad económica cada vez más preocupante.

Con el aumento del coste de la vida, muchos jubilados se ven obligados a ajustar al máximo sus gastos, priorizando lo básico y renunciando a otros aspectos esenciales de su bienestar. Esta realidad alimenta el riesgo de pobreza en la tercera edad y reabre el debate sobre si el sistema actual garantiza una vejez digna para todos.