Rafa Castaño, de vuelta en la televisión: 'Esto parece el Juego del calamar'

Esta misma noche se estrena un nuevo formato de concurso en televisión que competirá directamente con Pasapalabra, de Antena 3. Se trata de "Agárrate al sillón", un concurso que tendrá lugar todas las 'tardes-noches' a la misma hora que el afamado concurso de Antena 3 que, recordemos, hace años tenía lugar en Telecinco (y muchos años antes, de nuevo en Antena 3). Se estrenará esta noche tras la final del Mundial de Clubes entre el Chelsea y el PSG. Lo curioso es que contará con la presencia de Rafa Castaño.

Rafa Castaño es uno de los legendarios ganadores del bote en Pasapalabra, donde ganó la friolera de 2.272.000 euros, derrotando a Orestes Barbero, otro legendario concursante del programa, por lo que su presencia en el estreno de "Agárrate al sillón" no ha dejado indiferente a nadie.

Al igual que tampoco le ha dejado indiferente a él muchas cosas de su vuelta a la televisión: "Antes el deporte lo jugaba gente que era amateur. Y creo que a mí me ha tocado vivir en una época en la que los concursos han pasado a una cierta profesionalización. Aunque hay una diferencia: cuando tú hablas de un futbolista, el deporte es el mismo y las reglas son las mismas, yo he hecho bien otro formato, pero en este es todo nuevo", declaró.

En este formato, Rafa tiene que defender su sillón y que nadie le quite su puesto, desafiando a otros concursantes con preguntas. Mientras lo consiga, irá acumulando dinero. Pero ¿por qué ha aparecido tras tanto tiempo de nuevo en la televisión? "Durante un par de añitos he estado diciendo que no, principalmente porque yo tenía claro que la exposición mediática no es el centro de mi vida", aseguró Rafa. "Es verdad que ha sido sobrevenida, he ido a concursos, hay que aceptarlo. Y son concursos que, a veces, ha visto mucha gente. Pero yo quería una vida normal, quería un trabajo normal. Entonces, he dedicado estos años a estudiar otras cosas. Me he formado en Inteligencia Artificial y ahora me dedico a eso", concluyó.