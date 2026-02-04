El radical cambio de look de Pogacar al estilo Eminem que está dando que hablar

Pogacar es uno de los nombres que más fácilmente hacen temblar el mundo del ciclismo. El esloveno lleva años imponiendo su voluntad en toda clase de pruebas y así se espera que ocurra en la nueva temporada...a la que llega con un cambio de 'look' radical.

Pogacar prepara la nueva temporada con un 'look' chocante

Fue así que el ciclista reapareció recientemente en sus redes sociales con un peinado completamente distinto: un rubio especialmente llamativo en honor a Eminem, uno de sus artistas favoritos de siempre.

El ciclista explica que cuando era niño escuchaba mucha música de Eminem, y eso le permitió sumergirse en el mundo del Hip-Hop. A consecuencia de ello, el rapero quedó por siempre grabado en Pogacar como una figura de suma relevancia.

Eso sí, no todo de cuanto se ha hablado acerca del esloveno en su reaparición ha sido de este cambio de 'look', pues el momento coincide con una gran polémica: su controversial acuerdo con la compañía KuCoin.

Esta plataforma de criptomonedas fue denunciada e investigada en los Estados Unidos de América a razón de que se registraran ciertas fallas en la política antilavado de dinero. Y lógicamente eso es algo que está salpicando a Pogacar y su equipo.

La gran duda que existe actualmente y sobre la cual no se ha pronunciado ni el ciclista ni ninguno de sus allegados, es si en el momento de aceptar el acuerdo con KuCoin eran conscientes de las 'dudas' que atravesaba la compañía.

Muchos consideran que si Pogacar y sus representantes aceptaron al acuerdo a sabiendas de la controversia en torno a KuCoin, eso no deja al ciclista en buena posición. El desconocimiento de ello tampoco es exactamente justificable, pero en cierta forma menos dañino.

La duda que se están planteando los fans ahora es si el cambio de 'look' a lo Eminem está relacionado de alguna forma con la controversia de las criptomonedas o si, en caso contrario, son situaciones completamente aisladas. Lo que está claro es que el esloveno está dando mucho que hablar.