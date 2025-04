¿Los radares de la DGT funcionaron tras el apagón eléctrico?

El apagón eléctrico dejó a todos los españoles totalmente descolocados, ya que era una situación que jamás se había vivido. Todo el caos empezó a las 12:33 horas y no volvió la luz ni la electricidad hasta la madrugada del lunes. Aunque, algunas localidades de España no tuvo suministro hasta al día siguiente.

Muchas personas no eran conscientes de lo que era vivir un día sin electricidad y una de las cosas que más llamó la atención es que no funcionaban los semáforos. Al principio, las calles eran un caos, pero poco a poco fueron respetándose los conductores en los cruces.

A consecuencia del apagón, los conductores se pensaron que tampoco iban a funcionar los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT), pero el organismo tiene malas noticias para todos aquellos que no respetaron las normas viales, ya que cuenta con radares 'blindados'.

No obstante, muchos aparatos dejaron de funcionar, debido a que necesitaban suministro eléctrico, pero la DGT tiene unos radares de última generación que no dependen de electricidad, sino de luz solar.

Este tipo de radares se compraron con el objetivo de prevenir los actos vandálicos que sufren los dispositivos fijos, ya que en los últimos años se estaban registrando muchos.

¿Cómo son estos radares?

Los radares blindados cuentan con cajas de seguridad de acero, cristales blindados y no necesitan electricidad para funcionar por qué disponen de placas solares para captar energía.

Aparte, tienen un dispositivo GPS y Wifi que les da la posibilidad de enviar las multas, de forma inmediata, a las oficinas de la DGT.

Por este motivo, en los próximos días, algunos conductores recibirán en un sus domicilios una multa tras no respetar las normas viales durante el apagón. No obstante, los radares fijos y los que están colocados en los semáforos no funcionaron.