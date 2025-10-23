Rachas de viento de más de 70 km/h y olas de casi 3 metros de altura: El Meteocat lanza serios avisos por el tiempo

Cuando parecía que las lluvias iban a marcharse para dejar algo de estabilidad en el tiempo de Catalunya, el Meteocat ha lanzado ahora una gran cantidad de avisos distintos por una nueva amenaza climática: rachas de viento de gran fuerza.

El Meteocat lanza decenas de alertas por las fuertes rachas de viento

Se cuentan en decenas los avisos que ha lanzado el Meteocat por este fenómeno, del que se prevén rachas de viento que podrían superar los 70 km/h en las zonas más negativamente afectadas por ello.

Los primeros avisos llegan bien temprano, con alertas por peligro 'moderado' en las comarcas de Osona, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès, Selva y Vallès Oriental. Estas comarcas con alerta de las 00:00 a las 06:00 son el preludio a 12 horas de máxima intensidad de viento.

A partir de las 06:00 y hasta las 12:00, los avisos del Meteocat por el viento se intensifican y diversifican por todo el territorio: toda Catalunya recibe alerta moderada con la excepción de Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre, Montsià, Alt Empordà y Baix Empordà. Además, en las comarcas de Segarra, Bages, Anoia, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Alt Penedès, Garraf y Baix Penedès se lanzan avisos por peligro alto en la misma franja horaria.

Con el paso de las horas algunos territorios se librarán de estas alertas por viento. Es así que de las 12:00 a las 18:00, los avisos se mantendrán intactos con la diferencia de que las comarcas de Lluçanès, Osona, Vallès Oriental, Maresme, Selva, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès y Baix Empordà abandonarán la carpeta de avisos 'moderados' (pero sumándose Alt Empordà en el proceso).

En las últimas horas del día, el viento dejará de apretar tal y como lo estaba haciendo. A pesar de la multitud de avisos acumulados para la jornada de hoy, de las 18:00 a las 00:00 el Meteocat no tiene prevista alerta alguna para ninguna de las comarcas de Catalunya.

Lógicamente, a consecuencia del viento de las 06:00 hasta las 18:00, habrá alertas moderadas por el estado del mar desde el 'Mar Baix Llobregat' y hasta 'Mar Alt Empordà'. Aquí se prevén olas de más de 2.5 metros de altura, por lo que se recomienda mantenerse alejado del agua en la medida de lo posible.

Y esto es todo lo que por ahora ha decidido compartir el Meteocat acerca del estado del tiempo para hoy, 23 de octubre de 2025. Esperemos que la jornada transcurra sin incidentes, aunque para ello sobre todo habrá que tener en cuenta las alertas del servicio meteorológico.