"Te lo quitan todo": Un guionista revela como es trabajar en 'El Hormiguero' junto a Pablo Motos

'El Hormiguero' vuelve a liderar las noches tras unos meses de competencia feroz con 'La Revuelta', aunque la diferencia entre los dos programas no es demasiado destacada todavía. Por lo tanto, se podría considerar que el formato de Antena 3 está en un buen momento y que ha conseguido soportar el 'boom' que supuso la llegada de Broncano y compañía a la televisión en abierto.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para Pablo Motos, que ve como uno de sus excompañeros ha decidido sacar algún que otro trapo sucio del programa. El guionista Jesús Manzano estuvo trabajando para 'El Hormiguero' durante nueve años y es conocedor de las dinámicas y la forma de trabajar en el líder de la franja del access prime time en España.

"En televisión te censuran todo, todo el rato", comenta durante una entrevista en el pódcast 'RockanRollas'. En este sentido, ha comentado que en la televisión imperan los temidos 'límites del humor' de una forma muy evidente y que es algo que se ha ido consolidando con los años: "Tengo monólogos grabados en 'El Hormiguero' de hace seis o siete años que ahora no se podrían emitir", resalta.

La censura en los monólogos

Respecto a los límites dentro del programa, Manzano recuerda que cuando presentaba algún monólogo tenía que pasar por la cuchilla de la censura: "Voy a hacer este monólogo, y te dicen, 'vale, pero esto no porque dice una marca, esto no porque dice un nombre propio" de alguien, por ejemplo, que es posible invitado de 'El Hormiguero'.

Sin embargo, estos no son los únicos motivos, pues también podían llegar a censurarle porque se hablaba de un 'amigo de' o de un famoso, así como por decir palabrotas, porque "este es un poco sexista" o por ser "un poco racista".

Cuando ya se ha recortado todo lo que no interesa, el programa permite aprovechar lo que queda del guion original: "Te quitan todo y te dicen, 'lo demás sí'", aunque apunta que el problema entonces es que lo que queda ya "no tiene gracia".

Recuerda una broma que le hizo a Pablo Motos algo atrevida: "Le digo, 'escribe lo que no es gracioso y me lo pasas, y yo te escribo lo que no es gracioso porque lo gracioso me lo has quitado'", recuerda entre risas.

La amenaza de una marca

También ha comentado una ocasión en que le pasó un monólogo al presentador en el que "se hacía un chiste sobre una marca", que no se lo tomó bien: "Se lio una gorda", explica sobre una empresa que amenazó con retirar la inversión publicitaria a Atresmedia, algo que causó un gran revuelo en las altas esferas de la empresa. "Esa marca llamó directamente a las 23 h de la noche. Entonces me dijeron 'mañana quieren hablar contigo'. El día siguiente, claro, estaba en un sofá y yo me fui haciendo pequeñito", recuerda ahora con más tranquilidad.

Recuerda que le comentaron que se lo habían tachado, aunque él nunca llegó a leerlo: "En la web del programa salía todo a trozos. Quitaron hasta el programa y se lio una...", revive, aunque reconoce que la dirección se comportó y mantuvo su puesto de trabajo.