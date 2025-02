Quique Sánchez Flores revela su última conversación con Lola Flores: "¿Tú eres tonto?"

Quique Sánchez Flores cuenta con un amplio recorrido en los banquillos. El técnico ha dirigido a Valencia, Atlético de Madrid, Getafe o Sevilla, y también ha tenido experiencias en el extranjero entrenando a Benfica o Watford. Además, sus lazos familiares son conocidos: es hijo de Carmen Flores y sobrino de Lola Flores.

El entrenador, sin equipo tras salir del Sevilla al finalizar la temporada 2023/24, ha sido entrevistado en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol. En el programa ha tocado varios temas, y también ha hablado de los últimos momentos junto a su tía, que falleció en 1995 tras sufrir un cáncer de mama.

"Estuviste cerca de Lola Flores cuando falleció", apunta Pedrerol. Entonces, Quique Sánchez Flores cuenta cómo vivió aquella situación. "Estuvimos al borde su cama la mañana que falleció. Estaba incorporada, con la máscara de oxígeno. Yo estaba muy cerca de ella, y mi madre y mis hermanos sentados también. A mí no me salía decirle 'todo va a ir bien'. Ellos estaban 'venga, tía, que vas a estar mejor'".

Quique Sánchez Flores ha revelado la última conversación que tuvo con Lola Flores. "En un momento, se quitó la máscara, se me acercó al oído y me dijo: '¿Tú eres tonto? No, ¿verdad?, Yo tampoco'. Como diciendo 'ya sabes lo que hay'. Fue lo último que hablé yo con mi tía", ha remachado.