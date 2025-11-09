Quim Gutiérrez revela qué alimentos no come para tener su espectacular físico a los 44 años

En España hay muchos buenos actores, pero la capacidad de pasar del género cómico al dramático de Quim Gutiérrez es superlativo. El actor catalán ha participado en numerosas ficciones, aunque destaca la serie 'El cuerpo en llamas' de 2023, junto a la actriz catalana Úrsula Corberó.

Para aquel rodaje, Gutiérrez tuvo que ganar entre siete y ocho kilos de peso, de músculo, concretamente, un reto que agarró con ganas y para el que tuvo que sacarle cera a las mancuernas en el gimnasio.

Además, también tuvo que someterse a una dieta específica para la ganancia muscular, otra tarea que implica constancia y que no es tan fácil como muchos pueden pensar al ver según que comidas de 4.000 o 5.000 calorías diarias.

Así, ya no por los rodajes y sus exigencias, sino por su salud, el intérprete ha eliminado algunos alimentos de su día a día, algo que ha combinado siempre con el entrenamiento. En 2015 apuntaba que comía vegetales, carnes y pescados a partes iguales y que no podía escoger entre lo que más le gustaba.

En una entrevista con la revista 'GQ', apuntaba que desde hace un tiempo, "casi ha eliminado de su dieta la carne y los hidratos", mientras que ha priorizado otros, como el pescado, la verdura o la fruta, aunque solo por la mañana.

"Se trata de reproducir un poco la dieta que podríamos practicar en el futuro aprovechando las condiciones con las que contamos ahora", indicaba hace un tiempo, además de que "lo que mola de esta dieta es que te permite acercarte al mercado con una perspectiva distinta. Desde que la empecé, que hará ya como unos dos o tres años, he descubierto muchos alimentos que no estaban introducidos en mi dieta".

Quim Gutiérrez recibe una inesperada pregunta de David Broncano en relación con su paternidad. / RTVE

Como comentamos, el ejercicio es igual de importante que la dieta y el actor de 'Primos' lo tiene claro. Por eso, las sesiones en el gimnasio son una actividad habitual, aunque la paternidad que estrenó en 2022 y repitió en 2024, en ocasiones lo ponga complicado.

Entre alguno de los ejercicios están los swing laterales con pesas kettlebell o los abdominales en 'V', en definitiva, ejercicios funcionales que trasladan la fuerza del movimiento al cuerpo para romper fibras musculares y conseguir ese físico definido mostrado en muchas escenas.