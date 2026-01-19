Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS

"No me quiero morir": el testimonio que hiela la sangre de una superviviente en el trágico accidente de Adamuz

Las declaraciones de Yuri Montoya son estremecedoras, pero hay otras que impactan de igual manera

Accidente de Adamuz

Ramón Baylos

Ramón Baylos

En las últimas horas, han comenzado a surgir todo tipo de testimonios a raíz del trágico accidente de tren que tenía lugar la jornada de ayer en la localidad de Adamuz, Córdoba. Pero hoy nos centraremos en las voces de las víctimas.

A falta de saber cuáles han sido los motivos del descarrilamiento que ha provocado la muerte de decenas de personas, varios pasajeros han narrado su experiencia dentro del accidente. Y, probablemente, el que más hiela la sangre es el de Yuri Montoya.

Según las últimas informaciones, Yuri se salvó por cambiarse de asiento al inicio del viaje, lo cual permitió que ayudase a otros supervivientes con menos suerte después del trágico descarrilamiento.

En este sentido, Yuri tomó la decisión de acompañar a Marta en su trayecto en ambulancia para constar como apoyo emocional ante su delicada situación, dado que esta última se encontraba en estado crítico.

Al parecer, Marta se había abierto la cabeza y, entre temblores, no paraba de repetir a Yuri la siguiente frase: "No me quiero morir". Un reflejo de la gravedad del suceso acontecido en las últimas horas en Adamuz.

Por otro lado, los habitantes de Adamuz calificaban este último como algo totalmente "dantesco" no solo por aquellas víctimas que no lograron salir con vida de allí, sino por el estado en el que se encontraban los supervivientes.

"Hemos visto muertos", era la frase que Ana y Rosa, quienes viajaban en el séptimo vagón del tren de Iryo siniestrado, utilizaban para reflejar un impacto emocional que probablemente nunca desaparezca de su memoria.

Por suerte, aquellos que lograron salir de los vagones del tren con vida fueron atendidos por los cuerpos de seguridad, quienes también han sido testigos de una de las mayores tragedias ferroviarias del siglo.

