La regla del 3-30-300: El habito casero que los expertos recomiendan para atraer la felicidad

Son muchos los expertos que han escrito acerca de la felicidad y cómo alcanzarla. Sin embargo, uno de los autores más conocidos en este campo, Cecil Konijnendijk, elaboró un estudio muy curioso que nos enseña a ser más felices adoptando simples hábitos en casa, algunos de ellos de muy fácil implantación.

Su investigación, titulada 'The 3-30-300 Rule for Urban Forestry and Greener Cities', puede ser el secreto que te ayude a alcanzar la felicidad plena que tanto tiempo llevas buscando.

¿En qué consiste la regla del 3-30-300?

Observar 3 árboles desde casa, sin importar la ubicación desde la que tengas visibilidad. Konijnendijk asegura que los árboles contribuyen de forma positiva a nuestro estado de ánimo, algo que ya se comprobó en el confinamiento. Un barrio ha de tener un 30% de su superficie cubierta por árboles. Como si de un estudio de desarrollo sostenible y planificación urbana se tratara, Konijnendijk considera que aquellos barrios más verdes, son más felices y fomentan vínculos entre vecinos. Un parque o un bosque, como máximo, a 300 metros de distancia. Las zonas verdes que rodean a nuestra vivienda no pueden estar a más de 10 minutos caminando.

De esta forma, el truco que Konijnendijk expone en su investigación para ser más feliz es tan simple como rodearte de árboles y potenciar aquellos rincones de casa en los que es bienvenida la naturaleza.