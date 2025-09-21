GASTRONOMÍA
¿Quieres escoger el mejor atún? El chef Dani García da el truco que necesitabas
Aunque no se le dé importancia, sí que la tiene el origen de este alimento tan consumido
Cuando cualquier persona va a comprar un producto alimenticio, su objetivo a menudo es encontrar el que tenga una mejor calidad. Pero no todos saben cómo hacerlo, y también hay muchos bulos que se alimentan del boca a boca y uno no sabe nunca si hacer caso a ciertos mitos o mejor ignorarlos.
Por eso, en este post os vamos a contar el truco definitivo para escoger el mejor atún de todos. Y no lo decimos nosotros, sino el experto chef andaluz Dani García.
El mencionado cocinero de gran renombre también se dedica a divulgar información útil en redes sociales sobre alimentación, y recientemente ha explicado cómo escoger un buen atún.
“Porque no todo vale y ya está bien de ver ronqueos fuera de temporada que no dicen la verdad”, dice tajante en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene casi medio millón de seguidores.
“Estoy cansado de ver que, en muchas ocasiones, nadie explica la diferencia entre un atún rojo salvaje de almadraba y un atún de granja. [...] No es lo mismo ni de lejos”, continúa. “Así, para que entendáis rápido, el atún rojo salvaje de almadraba solo se coge en temporada” ha asegurado.
Si la captura de este producto se hace en determinadas semanas del año, que es cuando se encuentra en su mejor momento, se conseguirá que sea “más equilibrado de grasa, viene con huevas y viene directamente a desovar al Mediterráneo”, concluye. El sabor mejora mucho y se nota al instante, asegura Dani García.
