Si quieres aprender inglés, este verano es el mejor momento: el BOE anuncia 2.400 becas nuevas

Dominar otro idioma es algo que se ha vuelto imprescindible dentro del mundo laboral, pero no todo el mundo cuenta con posibilidades y recursos óptimos de cara a estudiarlo como es debido. Ahí es donde entran las famosas becas, con las que se ofrecen ciertas ayudas en función de las circunstancias en las que se encuentre su usuario potencial.

En este caso en concreto, el Ministerio de Educación ha anunciado la apertura de hasta 2.400 becas a través del último BOE, las cuales están destinadas para aquellos alumnos que quieran aprender inglés.

Estas becas ofrecerán la posibilidad de participar en lo que se conoce como un "curso de inmersión lingüística". Es decir, el alumno tendrá que internarse presencialmente en un taller conformado por múltiples actividades centradas en aprender el idioma.

Según revelaba el Ministerio de Educación, los nuevos cursos se abrirán para este mismo verano de 2026, se llevarán a cabo a lo largo del mes de julio y tendrán una duración estimada de una semana completa.

Hay que recalcar, eso sí, que el plazo de inscripción es bastante limitado, dado que durará desde el 6 de febrero hasta el 5 de marzo, momento en el que se cerrará el periodo en el que se podrán presentar las solicitudes.

Si el alumno logra obtener esta beca, el BOE estipula que solo tendrá que pagar una cuantía de 100 euros a la empresa que se encargue de adjudicar los cursos. Eso sí, tendrá que cumplir los siguientes requisitos:

Estar matriculado en el curso 2025-2026 en FP, Grado Medio o Bachillerato y haber nacido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2009

y haber nacido Haber sido designado como becario por el Ministerio de Educación en el curso 2025-2026

por el Ministerio de Educación en el curso 2025-2026 Tener todas las asignaturas aprobadas en el curso 2024-2025

Contar con una nota mínima de 9 en la asignatura de inglés

El BOE establece que el criterio de selección se llevará a cabo por orden de nota y aquellos que soliciten la beca por primera vez contarán con 1,5 puntos adicionales con los que ascender en la lista y tener así más opciones de obtener una de las 2.400 plazas publicadas por el Ministerio de Educación.