Sorteo ChampionsCuadro Champions octavosRival Barcelona ChampionsRival Madrid ChampionsRival Atlético ChampionsCuándo se juegan octavos ChampionsPractice MotoGPA qué hora es el sorteo de la ChampionsTopuriaMainooPlaza extra ChampionsFrenkie de Jong lesiónAbdeMateu LahozBarcelona - Villarreal horarioAlineaciones probables Barcelona - VillarrealHezonja ScarioloLewandowskiAlcaraz SinnerGoleadores ChampionsCampeonato España AtletismoPrestianni ViniciusAlcarazEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaIsidro NavarroElecciones Barça 2026Votar elecciones Barça 2026Camp NouPedrerolJuegos gratis PS Plus marzo
"Quieren entrar cobrando como oficiales": la queja de un autónomo que ofrece 2.000 o 3.000 euros al mes

Un dueño de taller ofrece hasta 3.000 euros al mes, pero no encuentra trabajadores cualificados

Carpintero

Carpintero / Sheila Noda / EFEverde

David Cruz

Blas, propietario de una carpintería metálica en Granada, ha puesto cifras a una realidad que cada vez preocupa más en España: la falta de mano de obra cualificada en los oficios. Y su mensaje no puede ser más directo: "si me saca el trabajo, a mí me da igual pagarle 2.000 o 3.000 euros, pero tienen que sacarlo".

El problema al que se enfrenta el sector según Blas

El empresario explicó su situación en el podcast especializado Sector Oficios, un espacio en el que denunció la dificultad para encontrar soldadores, electricistas o fontaneros debidamente preparados: "no sé lo que pasa, pero falta gente para todo", lamenta.

Blas asegura que el coste de contratar es elevado (el seguro de un peón ronda los 2.000 euros) y que el trabajador debe generar productividad real desde el primer momento. Aun así, defiende un sistema progresivo: empezar con el salario base o por convenio y crecer hasta cifras muy competitivas dependiendo de la experiencia y el rendimiento.

El problema, eso sí, es doble: por un lado, jóvenes que supuestamente quieren salarios cercanos a los de un oficial, sin experiencia. Por otro lado, formaciones poco prácticas que otorgan títulos sin la preparación técnica necesaria.

Autónomo desde el año 2020, después de años de experiencia en talleres y aprendizaje desde los 14 años, Blas dice que ha levantado su negocio a base de boca a boca. Sin embargo, la competencia a la baja y clientes que cancelan encargos sin previo aviso han complicado mucho sus últimos años de trabajo, viéndose obligado a pedir anticipos.

Mientras muchos sectores hablan de paro juvenil, en los talleres hay una realidad muy diferente: mucho empleo disponible, sueldos de hasta 3.000 euros mensuales, pero preparación cualificada escasa.

