SOCIEDAD
Si te quieren cobrar por el agua del grifo en un restaurante, esto es lo que debes decirles
La Ley establece claramente la condición por la que esta debe ser gratuita
Puede que estés en un restaurante y simplemente te apetezca un vaso de agua, nada de vinos o similares. Y sin embargo, el restaurante te acaba cobrando un simple vaso de agua del grifo. ¿Es legal? Esto es lo que debes saber sobre ello.
La diferencia entre el agua del grifo y la filtrada en un restaurante
Para comenzar, lo más importante que debes conocer es que la Ley 7/2022 OBLIGA a los restaurantes a que ofrezcan agua del grifo no envasada de forma completamente gratuita. Es algo por lo que legalmente no te pueden cobrar.
Y es importante aclarar la distinción entre agua del grifo sin tratar y agua que el restaurante haya podido filtrar o tratar de alguna forma, pues en este último caso el restaurante sí que se encuentra en el derecho de cobrar por la bebida en cuestión.
¿Por qué se producen estas discrepancias que en muchas ocasiones los clientes pasan por alto? Por varias razones lógicamente, pero la principal es que no es común conocer que la ley establece que el agua directa del grifo debe ser gratuita.
Por otro lado, lo más habitual es que las cartas de restaurantes no establezcan la diferencia de precio en su menú relativa al agua del grifo y el agua tratada/filtrada. Consecuentemente, no queda a la percepción del consumidor el diferencial del coste entre ambas.
Asimismo, también hay que destacar que la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha levantado la voz en más de una ocasión ya que hay restaurantes que cobran el agua de grifo como si fuera agua filtrada, lo que podría suponer una ilegalidad.
Considerando todos estos aspectos, es de suma relevancia que el cliente tenga claridad absoluta en cuanto a qué agua está consumiendo en un restaurante. De lo contrario, se pueden dar malentendidos que deriven en encontronazos innecesarios.
¿Qué te parece esta ley sobre el consumo de agua de grifo? ¿Consideras que es suficiente o debería aplicarse una legislación adicional por la cual los restaurantes tuvieran la obligación de resaltar claramente esta distinción en sus cartas?
