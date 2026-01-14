Así quiere Yolanda Díaz reformar las prácticas en España: más protección y menos abuso

Yolanda Díaz ha sido clara sobre el cambio de enfoque que se avecina para las prácticas en España. La ministra de Trabajo quiere que dejen de ser una herramienta utilizada por algunas empresas para abaratar costes laborales y que pasen a cumplir de verdad su función formativa.

Yolanda Díaz quiere revolucionar el panorama de las prácticas

La ministra de Trabajo ha explicado que las prácticas no deben suponer un gasto económico para quien las realiza, asegurando en el proceso que “tienen que compensarle todos los gastos que le irrogue la formación a esa persona”.

Hay que aclarar que no se ha confirmado que todas las prácticas vayan a tener un salario obligatorio, pero sí se está impulsando que exista una compensación de gastos de la actividad formativa como el transporte, la manutención o, en determinados casos, el alojamiento.

En cuanto a los descansos, la reforma también busca reforzar los derechos de las personas en prácticas, garantizando periodos de descanso acordes a la actividad formativa. Dicho esto, no acaban de ser plenamente equivalentes a las vacaciones de un trabajador con contrato.

En conjunto, se trata de cambios relevantes que persiguen un objetivo claro: que las prácticas no se utilicen como una vía encubierta de sustitución de empleo ni como un mecanismo para reducir costes empresariales.

Ahora queda por ver cuál será la reacción de las empresas y cómo se adaptarán a este nuevo marco, especialmente si la futura regulación incrementa sus obligaciones económicas y organizativas.

La respuesta más visceral que uno pudiera imaginar es que las empresas decidieran empezar a dejar de lado la propuesta de las prácticas, apostando por trabajadores tradicionales. En cualquier caso, hay mucho marco especulativo.

¿Qué te parecen los cambios que propone Yolanda Díaz? ¿Te parece adecuado que se cubran los gastos y necesidades varias de los individuos que se acojan a un período de prácticas o consideras que es injusto para las empresas?