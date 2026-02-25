"Cuando tú quieras": el Supremo aclara cómo usar los 5 días de permiso para cuidar a familiares

El permiso laboral retribuido de cinco días permite al trabajador ausentarse para cuidar de un familiar en una situación complicada. Aunque el derecho ya existía, el Tribunal Supremo ha tenido que aclarar ahora un aspecto clave de su aplicación.

El Supremo no duda: tú decides cuándo usar los días de permiso

La empresa RACE (Real Automóvil Club de España) defendía que ese permiso era uno que el trabajador debía iniciar de forma obligatoria en el primer día laborable tras el suceso. Pero el Tribunal Supremo ha denegado por completo esa argumentación.

Acorde al Supremo, el permiso en cuestión puede utilizarse de manera flexible. Es decir, no debe estar obligatoriamente vinculado al momento exacto en el que se produce el incidente por el que se hace necesario.

El motivo de que el Supremo haya tomado esta postura, yendo en contra de lo que alegaba RACE, es que el permiso en cuestión debe permitir que trabajadores y familiares afectados puedan contar con una mayor flexibilidad organizativa.

Por establecer un ejemplo práctico: si la mujer de un trabajador sufre un accidente de obligatoria hospitalización durante un 22 de febrero, el marido no debe obligatoriamente iniciar los 5 días de permiso a partir del 23 de febrero. Depende de los afectados decidir cuándo empieza para facilitar la adaptación al incidente.

Asimismo, los escenarios en los que se contempla la activación del permiso remiten a accidentes o enfermedades graves, un proceso de hospitalización o una intervención quirúrgica que sin requerir ingreso, sí conlleva reposo domiciliario.

De igual forma, los trabajadores que pueden aprovechar el permiso son los que se entienden como cónyuges, parejas de hecho, familiares de hasta segundo grado o convivientes que requieran cuidado. No se concederá el permiso a aquellos que cuenten con relaciones más distantes.

¿Qué te parece la resolución del Supremo en este caso? ¿Consideras que la empresa RACE estaba acertada en su alegato o es realmente necesario tener la flexibilidad para determinar el mejor uso posible de los días?