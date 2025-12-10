Quién es Gonzalo Pérez Jácome, el polémico alcalde de Ourense que cargó contra el Real Madrid y el Athletic Club

Gonzalo Pérez Jácome, líder del partido Democracia Ourensana y alcalde de Ourense desde 2019, ha vuelto a estar en el centro de la polémica, esta vez por sus declaraciones relacionadas con el fútbol.

El detonante fue el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que enfrentó a Ourense CF con el Athletic Club de Bilbao. El alcalde calificó el encuentro como una "pedrea" para su equipo y realizó varios comentarios despectivos hacia el club vasco.

En el programa 'El Chiringuito', Jácome explicó sus palabras: "Todos esperábamos al Real Madrid o al Barcelona en el bombo. Era un bombo limitado a cuatro. Y, hombre, esperando todos que nos tocara el Gordo… pues es una forma de decir la pedrea".

Además, criticó la política de fichajes del Athletic: "El Athletic Club tiene una política discriminatoria, que en las leyes españolas laborales está prohibido, al discriminar a alguien por su lugar de nacimiento y también en la contratación pública; sin embargo, en clubes deportivos se hace con total impunidad".

No es la primera vez que Jácome genera titulares polémicos relacionados con el mundo del fútbol, y es que en abril de este año publicó en redes sociales una frase que indignó a muchos: "Que el Real Madrid haya pensado que, por el hecho de fichar a muchos jugadores negros, marcaría la diferencia física en los partidos, es no tener ni idea de fútbol ni de atletismo".

Quién es Gonzalo Pérez Jácome

Gonzalo Pérez Jácome es un político y empresario español nacido en Ourense. Antes de centrarse en la política, trabajó en medios de comunicación, y fundó su propia cadena local de televisión, Auria TV, que le permitió ganar visibilidad y se acercó a la ciudadanía.

Su trayectoria política empezó con la fundación de Democracia Ourensana (DO), un partido local que buscaba ofrecer una alternativa a los partidos tradicionales de la ciudad. En 2019, Jácome llegó a la alcaldía de Ourense tras un acuerdo entre su partido y el Partido Popular.

A lo largo de su mandato, Jácome ha estado involucrado en diversas polémicas. Ha sido investigado por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos relacionados con su cadena televisiva, aunque esto no le ha impedido mantener apoyo entre parte de la población local.