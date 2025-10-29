Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Así es la esposa de Carlos Mazón: La discreta primera dama de la Comunitat Valenciana

La familia destaca por mantener la privacidad, aunque han acompañado al presidente valenciano en los momentos importantes

El presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, con su mujer, Mamen.

Pol Langa

Pol Langa

Carlos Mazón se encuentra en el punto de mira por su gestión durante las inundaciones derivadas de la DANA que han dejado un rastro de desolación entre la sociedad de la Comunitat Valenciana.

Este miércoles se conmemora el primer aniversario de los trágicos eventos ocurridos en la litoral valenciano en el que las inundaciones derivadas de las lluvias dejaron numerosos desparecidos y 229 víctimas mortales.

VALENCIA, 29/10/2025.- Varios centenares de personas se han desplazado en una manifestación al restaurante El Ventorro de Valencia, donde el 29 de octubre de 2024 comió el president de la Generalitat, Carlos Mazón, para denunciar lo que entienden que fue una grave “negligencia criminal” tras participar en el acto de denuncia y homenaje a las víctimas de la dana en el que 229 mantas térmicas tapizan la plaza de la Virgen en memoria de las víctimas de la dana. EFE/ Biel Alino

Varios centenares de personas se han desplazado en una manifestación al restaurante El Ventorro de Valencia, donde el 29 de octubre de 2024 comió el president de la Generalitat, Carlos Mazón, para denunciar lo que entienden que fue una grave “negligencia criminal” tras participar en el acto de denuncia y homenaje a las víctimas de la dana en el que 229 mantas térmicas tapizan la plaza de la Virgen en memoria de las víctimas de la DANA. / Biel Alino / EFE

Son unos momentos de gran dificultad para el político del Partido Popular, pues el partido le está dejando cada vez más solo. No obstante, Mazón cuenta con el apoyo de su familia más cercana, que está compuesta por sus dos hijos mellizos y su mujer, Mamen.

De hecho, en alguna ocasión el popular ha indicado que no podría desempeñar sus funciones sin su familia: "Les pedí que me apoyaran en esta aventura de ser político, porque si no, no podría aguantar".

¿Quién es su mujer Mamen?

Sin embargo, es complicado conocer con detalle la vida privada de la familia, pues no existen publicaciones de Mamen en los perfiles en las redes sociales de Mazón, como sí que los hay con sus hijos, por lo que es fácil pensar que prefieren mantener una vida discreta alejada del foco mediático.

Carlos Mazón junto a su discreta esposa Mamen.

Se conoce que su mujer Mamen estuvo al lado del presidente en el momento de su investidura, en 2023, aunque no se prodiga demasiado en sus apariciones públicas. Además, se sabe que viven en Alicante, lugar de nacimiento de Mazón.

De lo poco que se sabe de Mamen es que es sobrina de José Beviá, integrante ya fallecido del PSOE, que ocupó un cargo de diputado en el Congreso entre 1982 y el año 2000.

Además, también fue senador y conseller de Cultura de la Generalitat Valenciana a finales de los 70, que le entregó la Gran Cruz del Orden del Mérito Civil en 1996.

