Quién es Romina Belluscio, la mujer de Guti, y qué enfermedad padece

Romina Belluscio fue una de las colaboradoras televisivas más conocidas en España en los años 2000. La argentina debutó en el programa 'Tonterías las justas', aunque fue en 2011 cuando se estrenó en el programa 'Espejo público' de Antena 3 como colaboradora.

Antes de eso, en el año 1999, cuando tenía 20 años, ganó el certamen de Miss Belleza Argentina como representante de Tucumán. Más tarde participó en Miss Internacional de Japón y en Miss Sudamérica de Bolivia.

Romina trabajó como modelo en pasarelas internacionales en Milán, París, Londres, Nueva York, además de participar en diferentes campañas publicitarias.

Tras esto, fue cuando empezó en televisión, y tras debutar en 'Tonterías las justas' y pasar como colaboradora en 'Espejo público', la argentina fue copresentadora del programa durante casi un año.

En febrero de 2013 participó como concursante de 'Splash! Famosos al agua' y en septiembre del mismo año formó parte del jurado de 'No seas pesado', la sección del programa 'Abre los ojos... y mira'.

En cuanto a su relación amorosa, Belluscio empezó con el exfutbolista José María Gutiérrez, más conocido como Guti, a finales del 2011, aunque se casaron en el año 2016. Es una de las parejas famosas más consolidadas y tienen dos hijos en común.

En el año 2021, la vida de Romina dio un giro cuando fue diagnosticada de la enfermedad de Lyme tras la picadura de una garrapata infectada con la bacteria de la borrelia.

Hace un tiempo, la argentina concedió una entrevista a 'The Luxonomist' en la que explicó cómo fue su proceso: "Cuando empezó mi enfermedad en su fase más grave, tenía a Romeo recién nacido. Saber que dependía tanto de mí, me puso de pie aún en mis peores días. Tuve la empatía de Enzo, mi hijo mayor, que en esa etapa creció de golpe; y la confianza de José, que fue durante todo el viaje la tabla que me mantenía con la cabeza fuera del agua".

“Estar presente en la vida de mis hijos todo el tiempo que puedo, poder recogerlos cada día en el colegio y saber cómo fue su día, es un privilegio que no me salto. La familia que se mantiene unida y que lucha día a día por cuidar ese amor, puede con los tiempos difíciles para fortalecerse”, declaró Romina.