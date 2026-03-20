Quién es Adrián Lastra: actor, músico y nuevo invitado de Pasapalabra

Después de tres programas, Pasapalabra se despide de Gorka Otxoa, Clara Garrido, Fele Martínez y Cristina Medina. A partir de este jueves,19 de marzo, y, hasta el próximo lunes, 23 de marzo, Roberto Leal recibe en el plató a Llum Barrera, Andrea Duro, JJ Vaquero y Adrián Lastra.

Adrián Lastra (Madrid, 1984) decidió dedicarse a la música tras ver el primer programa de Operación Triunfo. De esta forma, comenzó a recibir clases de técnica vocal y lírica con la cantante de ópera Victoria Manso.

Además, realizó cursos de interpretación musical con Patricia Ferro. Para finalizar su formación, Lastra hizo una actuación en la Sala Clamores de Madrid, junto a la cantante argentina Susana Rinaldi.

En 2003, el cantante se presentó a un concurso nacional de música pop-rock. El formato tuvo lugar en la sala Galileo Galilei, de Madrid, y estaba organizado por la productora Arena Music. En este certamen, Lastra obtuvo el primer premio.

Un año más tarde, el artista inició su carrera profesional en el mundo del teatro musical con 'Broadway Millenium', realizado por la compañía de teatro Keops Karnak.

Adrián Lastra en 'El desafío'. / ATRESMEDIA

En 2004 formó parte del musical 'Flashdance' y un año más tarde fichó por el musical 'Hoy no me puedo levantar' en el Teatro Rialto de Madrid. Durante esta etapa, Lastra formó parte del musical infantil 'En tu fiesta me colé'.

En televisión, el actor ha desarrollado su carrera en series de larga duración como 'Lalola', 'Bicho malo (nunca muere)', 'Velvet' y 'Velvet colección'. Además, también ha aparecido en 'Jaguar' (Netflix), 'Sin límites' (TVE) y 'Camilo Superstar' (Atresplayer).

Por último, Lastra cuenta con una filmografía extensa. En la gran pantalla, el intérprete ha actuado en películas como 'Fuga de cerebros', 'Primos', 'Fuga de cerebros 2', 'Temporal', 'De chica en chica', 'Conducta animal', 'Litus', 'Si yo fuera rico', 'Hasta que la boda nos separe' y 'Matusalén', entre otras.