El fin de una era: Quicksilver y otras marcas deportivas icónicas cierran definitivamente

La industria de la moda no solo sufre cambios de tendencia, sino que el contexto empresarial también puede provocar un seísmo. Los hábitos de consumo de los clientes, la compra de prendas online y la gestión logística y de envíos, han obligado a las marcas tradicionales a transformarse. No obstante, no todas las compañías han sabido adaptarse o competir con la moda 'super low cost'.

De hecho, marcas icónicas para toda una generación están desapareciendo. Algo parecido ha ocurrido con diferentes propiedades de Liberated Brand, una empresa que las aunaba. Las firmas de la compañía habían marcado la adolescencia de miles de personas, que acudían al instituto con mochilas, estuches y diferentes prendas de ropa a principios de los 2000.

Hablamos de Quiksilver, Volcom, Billabong o Roxy, marcas de la compañía mencionada que ha cesado su actividad de forma definitiva. Sin embargo, estos nombres icónicos de la ropa deportiva no desaparecerán, ya que la licencia perdurará en mano de otra propiedad. Hasta el momento, se desconoce si podrán seguir bajo la misma imagen.

Liberated Brands se ha declarado en bancarrota, culpando a la producción de ropa barata. En Estados Unidos contaban con más de 100 tiendas y 1.400 empleados, que serán despedidos hasta la espera de su refundación. En estos momentos, la página web de Billabong está en liquidación con todos sus artículos al 60% de descuento.