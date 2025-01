Quevedo confiesa en 'La Revuelta' que casi atropella a un fan en Cuenca: "No sabía que hacer"

'La Revuelta' ha llegado para revolucionar la televisión. TVE compite directamente contra 'El Hormiguero' de Antena 3, líder indiscutible de la franja horaria, para apoderarse con el 'acces prime time'.

El formato de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:40 horas, con una duración de 70 minutos. En este colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cuentan cada noche con algunos invitados que son entrevistados.

Quevedo ha sido el invitado de 'La Revuelta', donde ha aparecido por sorpresa para alegría de los espectadores. Nada más llegar, el artista canario le ha regalado a todo el público del Teatro Príncipe Gran Vía entradas para uno de sus conciertos. Además, no ha dudado en hablar sobre sus próximos proyectos, dejando claro que sigue imparable en su carrera.

El cantante ha explicado muchas cosas, pero uno de los aspectos que más ha sorprendido a David Broncano es cuando Quevedo le ha comentado que ayer se sacó el carnet de conducir en Cuenca: "He aprobado a la primera el teórico, y a la primera el práctico".

"Me he pasado tres semanas viviendo en Cuenca", ha confesado el artista al presentador de 'La Revuelta'. El artista ha añadido que "ha sido muy intenso, pero lo bueno es que he estado con mis amigos".

No obstante, durante su estancia en Cuenca, muchos ciudadanos se dieron cuenta que estaba ahí Quevedo y algunos jóvenes se quedaban mirando los coches de la autoescuela por si estaba él. El canario ha desvelado que en una de las prácticas: "Casi atropelló a uno". El cantante se ha defendido expresando que "no sabía que hacer en las primeras prácticas"