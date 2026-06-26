Quería seguir trabajando más allá de los 67 años, pero le obligan a jubilarse por haber cotizado 38 años y tener derecho al 100% de la pensión

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado la decisión de obligar a jubilarse a un funcionario del Departamento de Justicia de la Generalitat al cumplir los 67 años.

El empleado había solicitado continuar en activo, pero la Justicia considera que no tenía derecho a prolongar su carrera profesional al no haber cotizado lo suficiente para acceder al 100% de su pensión.

Obligado a jubilarse por solamente cotizar 30 años

La vida laboral de este funcionario debía finalizar a los 65 años, pero su intención era seguir en activo durante más tiempo. Tras obtener una primera prórroga que le permitió continuar trabajando entre 2020 y 2021, consiguió una segunda para prolongar su carrera hasta 2022, cuando cumplió los 67 años.

Sin embargo, la tercera solicitud, con la que aspiraba a mantenerse en el puesto hasta los 70 años, fue rechazada. Un caso que pone el foco en las condiciones de acceso a la jubilación, ya que la Seguridad Social recuerda que no es suficiente con haber cotizado 15 años para cobrar una pensión, sino que también es imprescindible cumplir un requisito relacionado con el periodo de cotización más reciente.

La Generalitat defendió su decisión al considerar que las funciones del empleado podían ser asumidas por otros funcionarios y que mantenerlo en el puesto no resultaba imprescindible dentro de la planificación de los recursos humanos.

Un jubilado calcula su pensión / Pexels

Sin embargo, tras ver rechazadas todas sus reclamaciones por la vía administrativa, el trabajador optó por acudir a los tribunales mediante un recurso contencioso-administrativo.

En su demanda sostenía que la negativa no estaba suficientemente justificada y que la resolución era arbitraria, ya que durante su trayectoria no constaban informes desfavorables sobre su desempeño.

Los trabajadores autónomos cuentan con un margen mucho mayor, ya que pueden continuar con su actividad sin estar sujetos a una edad máxima de jubilación.

Además, existe la posibilidad de acogerse a la jubilación activa, una fórmula que permite seguir desarrollando su negocio mientras perciben el 50% o incluso el 100% de la pensión, siempre que se cumplan los requisitos establecidos, como tener empleados a su cargo en este último caso.