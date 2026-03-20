Intentan quemar a Josep Pedrerol en las Fallas y lo que ocurre en directo es surrealista

Las Fallas de Valencia son una de las celebraciones más espectaculares y reconocidas de España. Del 1 al 19 de marzo, las calles se llenan de monumentos falleros, formados por figuras conocidas como ninots, y todo está pensado para acabar ardiendo en la noche de la 'cremà', cuando el fuego pone el punto final a meses de trabajo.

Los ninots son caricaturas llevadas al extremo que, con un tono irónico, recrean a personajes famosos del mundo de la política, el deporte o la televisión, entre otros. En las de este año ha aparecido el conocido presentador Josep Pedrerol junto a otros rostros como Pablo Motos o Antonio García Ferreras.

Lo que nadie esperaba es que el ninot de Pedrerol fuese a convertirse en protagonista absoluto de la noche. Durante la cremà, las imágenes llegaron en directo al plató de 'El Chiringuito', donde los colaboradores empezaron a reaccionar en tiempo real.

Al principio todo parecía normal, hasta que Edu Aguirre soltó la primera frase que encendió el momento: "Se han quemado todos menos Josep Pedrerol. Se ha quemado Ferreras, se ha quemado Pablo Motos, las hormigas, y Josep resiste. No se quema, es increíble". Y no era una exageración, ya que pasaban los minutos y el ninot seguía en pie.

Ocho minutos después, desde el puerto de Sagunto, la imagen confirmaba que solamente quedaba el del presentador: "Es el único que no se ha quemado. Y lo lógico es que los ninots pequeños quemen antes, y el de Josep no era muy grande", explicaba Aguirre.

En el plató nadie terminaba de entenderlo. Álex Silvestre apuntaba a los chorros de agua de los bomberos como posible explicación, mientras Carme Barceló tiraba de humor: "Es el presentador más resistente de la televisión".

El momento se volvió todavía más surrealista cuando cayó el ninot de Pablo Motos, y el de Pedrerol seguía intacto. Fran Garrido añadió: "Pablo Motos está alejado, pero Josep está en el epicentro del fuego. ¿Cómo se puede salvar de eso? Es insalvable". Mientras que Edu Aguirre gritaba emocionado: "'¡El Hormiguero' ha caído y 'El Chiringuito' resiste!".

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Cuando parecía que el ninot iba a aguantar hasta el final, acabó cayendo de golpe: "¿Ha caído Josep? Le han tirado", comentó Aguirre. En cuestión de segundos, el plató se convirtió en una retransmisión futbolística: "¡Penalti!", "¡Roja, a la calle!", gritaban, mientras Juanfe analizaba la acción como si fuera una jugada polémica: "Fíjate cómo contacta claramente con los brazos. Con una intensidad suficiente como para expulsar al bombero que está empujando a Pedrerol".