TELEVISIÓN
Intentan quemar a Josep Pedrerol en las Fallas y lo que ocurre en directo es surrealista
El presentador de televisión fue el protagonista inesperado de la cremà de las Fallas
Las Fallas de Valencia son una de las celebraciones más espectaculares y reconocidas de España. Del 1 al 19 de marzo, las calles se llenan de monumentos falleros, formados por figuras conocidas como ninots, y todo está pensado para acabar ardiendo en la noche de la 'cremà', cuando el fuego pone el punto final a meses de trabajo.
Los ninots son caricaturas llevadas al extremo que, con un tono irónico, recrean a personajes famosos del mundo de la política, el deporte o la televisión, entre otros. En las de este año ha aparecido el conocido presentador Josep Pedrerol junto a otros rostros como Pablo Motos o Antonio García Ferreras.
Lo que nadie esperaba es que el ninot de Pedrerol fuese a convertirse en protagonista absoluto de la noche. Durante la cremà, las imágenes llegaron en directo al plató de 'El Chiringuito', donde los colaboradores empezaron a reaccionar en tiempo real.
Al principio todo parecía normal, hasta que Edu Aguirre soltó la primera frase que encendió el momento: "Se han quemado todos menos Josep Pedrerol. Se ha quemado Ferreras, se ha quemado Pablo Motos, las hormigas, y Josep resiste. No se quema, es increíble". Y no era una exageración, ya que pasaban los minutos y el ninot seguía en pie.
Ocho minutos después, desde el puerto de Sagunto, la imagen confirmaba que solamente quedaba el del presentador: "Es el único que no se ha quemado. Y lo lógico es que los ninots pequeños quemen antes, y el de Josep no era muy grande", explicaba Aguirre.
En el plató nadie terminaba de entenderlo. Álex Silvestre apuntaba a los chorros de agua de los bomberos como posible explicación, mientras Carme Barceló tiraba de humor: "Es el presentador más resistente de la televisión".
El momento se volvió todavía más surrealista cuando cayó el ninot de Pablo Motos, y el de Pedrerol seguía intacto. Fran Garrido añadió: "Pablo Motos está alejado, pero Josep está en el epicentro del fuego. ¿Cómo se puede salvar de eso? Es insalvable". Mientras que Edu Aguirre gritaba emocionado: "'¡El Hormiguero' ha caído y 'El Chiringuito' resiste!".
Cuando parecía que el ninot iba a aguantar hasta el final, acabó cayendo de golpe: "¿Ha caído Josep? Le han tirado", comentó Aguirre. En cuestión de segundos, el plató se convirtió en una retransmisión futbolística: "¡Penalti!", "¡Roja, a la calle!", gritaban, mientras Juanfe analizaba la acción como si fuera una jugada polémica: "Fíjate cómo contacta claramente con los brazos. Con una intensidad suficiente como para expulsar al bombero que está empujando a Pedrerol".
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