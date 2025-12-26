Trabajan más y se quejan menos: Por qué los empleados 'ejemplares' son los más perjudicados

Ser eficiente, responsable y no producir conflictos se suele considerar una virtud en el mundo laboral. Sin embargo, tal y cómo advierte Rafael Alonso, experto en recursos humanos (RRHH), este perfil de trabajador 'ejemplar' es, paradójicamente, uno de los más perjudicados dentro de las empresas.

Según las palabras de Alonso, los líderes tienden a confiar más en aquellos empleados que "no protestan y sacan el trabajo adelante". Esa confianza, lejos de traducirse en reconocimiento o mejores condiciones laborales, se convierte en una mayor carga de responsabilidades sin compensación adicional.

"Si pensás que alguien te va a generar problemas, no le das más trabajo. En cambio, al que cumple siempre, se le siguen delegando tareas", explica el experto.

El problema radica en que estos trabajadores rara vez exponen cuáles son sus límites. Al no expresar saturación ni reclamar ajustes, quedan fuera del radar cuando se evalúan promociones, mejoras salariales o redistribución de tareas.

El resultado termina siendo un circúlo vicioso: más trabajo, el mismo sueldo y un creciente desgaste físico y emocional que se traduce en un notorio 'síndrome del burnout'.

Alonso remarca que este fenómeno impacta directamente en la salud mental de los trabajadores: "los que más se esfuerzan suelen tener niveles de estrés mucho más altos que quienes cumplen lo justo y se van de casa", afirma. A largo plazo, esto deriva en burnout, desmotivación y sensación de injusticia.

Para revertir esta situación, el especialista recomienda aprender a poner límites, registrar la carga real de trabajo y negociar condiciones acordes a las responsabilidades asumidas. "Cuidar la salud mental implica decir hasta acá", sostiene.

El desafío también alcanza a las empresas, que deben revisar cómo distribuyen tareas, reconocer el rendimiento real y fomentar una cultura donde expresar límites no sea visto como una debilidad, sino como una señal de madurez profesional.