Quedó en shock: la reacción de un dubaití al enterarse de la okupación en España

La okupación está en boca de todos y se ha convertido en un tema que preocupa a un gran número de ciudadanos. Muchos consideran que la legislación vigente en España es demasiado permisiva con este fenómeno, lo que genera una notable sensación de indignación social.

Según datos oficiales del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación de viviendas, lo que supone un incremento cercano al 7 % respecto a 2023. Estas cifras se traducen en una media de alrededor de 45 casos diarios en todo el país.

Tobias Saied Wittrock, un emprendedor español que se ha hecho conocido principalmente a través de redes sociales, le explicó a un dubaití lo que ocurre en España con la okupación, dejándolo totalmente en shock.

El catalán señaló que se trata de uno de los mayores problemas del país y le explicó cómo funciona: "Si te vas de vacaciones, imagínate que vas una o dos semanas y sales de tu casa, alguien puede entrar a ocuparla. Si pasan más de 48 horas no puedes hacer nada de forma legal hasta los 18 meses".

"¿18 meses?", preguntaba el dubaití, sorprendido y sin dar crédito a lo que estaba escuchando. "En Dubái, si te vas de vacaciones y vuelves y ves a alguien en tu casa, coges el teléfono y llamas al 999. La policía viene de inmediato", afirmó.

Cuando llegan los agentes, comprueban la propiedad y la documentación, y detienen a los okupas al instante: "La policía solo mirará a esos tipos y estará como ok, tu detenido, segundo arrestado en el coche por allanamiento de morada y sería cárcel directamente".