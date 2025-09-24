Así se quedó sin ahorros por culpa de una mujer creada por IA: "La gente pensará que soy un pardillo"

La Inteligencia Artificial (IA) está beneficiando notablemente a la sociedad española, pero también conlleva ciertas desventajas. Solo hay que preguntarle a Nacho, un ciudadano valenciano, que fue víctima de una estafa después de que un delincuente utilizara la IA para engañarlo de la peor manera posible, manipulando sus sentimientos.

El hombre, que ya está jubilado, decidió contar su historia a Telecinco para desvelar cómo había sido estafado. Actualmente, está viudo tras perder a su pareja en las Navidades de 2022: "Cuando me divorcié de mi mujer me quedé muy mal emocionalmente y pude salir adelante gracias a ella, así que cuando murió me vi en el pozo de nuevo".

A pesar de ello, Nacho decidió mover ficha y se instaló varias aplicaciones de citas, pero poco duró ya que solo encontraba perfiles falsos. Sin embargo, el 29 de noviembre de 2024 recibió un correo electrónico de Ainur, una supuesta mujer de Kazajistán.

"Me dijo que tenía 43 años, que era médico de una aldea y que buscaba hombres serios porque había tenido una mala experiencia con un hombre de su país", empezó explicando. La primera impresión de él fue de alerta total: "Me sorprendió que contactara conmigo por email y me dijo que me había visto en redes sociales".

No obstante, el valenciano le dio una oportunidad y empezó a hablar con ella, lo que hizo que, poco a poco, le fuera creyendo todo lo que le contaba sobre su vida en Kazajistán.

Al cabo de varias semanas, Nacho le propuso hablar por teléfono, pero ella se negó: "Me dijo que no podía por su compañía de teléfono y porque su móvil era malo. Se lo comenté a un amigo y me dijo que era sospechoso. Yo entonces se lo dije a ella y me envió un vídeo para que no sospechara".

El vídeo y las imágenes, decisivas

El principal motivo que señaló es que, como nunca le había pedido dinero, se lo había creído todo: "Me quedé atrapado". Por ello, decidió dar un paso más con la relación: ir a su país a conocerla. "Ella me dijo que eso no podía ser, que su familia no lo vería bien porque en su país las mujeres van primero a casa de los hombres", aclaró.

En ese momento, Ainur le propuso visitarlo en Navidad, pero que había tenido problemas con el banco y le tenía que mandar dinero para los billetes, concretamente 2.100 euros. Nacho no dudó un momento en dárselos.

Ainur / Sport

Hubo otra traba por el camino, debido a que necesitaba más dinero para sacar una visa: "Dijo que necesitaba 10.000 euros, yo le envíe 2.300 más que era lo que tenía, pero me contestó que necesitaba aún 4.400 euros más y pedí un anticipo a un familiar que me estaba pagando un piso que le había vendido y se lo mandé".

En total, perdió 8.800 euros. El día que tenía que llegar a Madrid, le dijo que la habían detenido en la aduana y que necesitaba 22.000 euros más. No obstante, Nacho ya no tenía más dinero en el banco.

Después de todo, contactó con un programa de televisión para contar su historia, y allí le dijeron que "las imágenes de ella eran creadas por inteligencia artificial. No me lo podía creer".

"La gente pensará que soy un pardillo, pero me gustaría decirle a quienes les pase algo parecido que se lo cuenten a su mejor amigo, que le hagan caso y que no se dejen llevar", advirtió.