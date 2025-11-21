Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Economía

Así quedarían los sueldos de los funcionarios hasta 2028 entre los grupos A1, A2, B, C1, C2 y E

Los salarios mejorarían entorno a los 3.000 euros anuales en cada caso, aunque existen diferencias entre las divisiones, recompensando a las que ya cobran más

El ministro de Transformación Digital, Óscar López.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López. / El Correo de Andalucía

Pol Langa

Pol Langa

Los funcionarios están atentos a los avances en la negociación entre el Gobierno español y los sindicatos relativa a la mejora de las condiciones de trabajo.

La parte demandante pide un aumento de los sueldos para adaptarse a la nueva realidad económica actual, donde la inflación ha provocado el aumento considerable de los precios en materia de vivienda y de la vida en general.

El CSIF ya se manifestó en junio para pedir mejoras entre los funcionarios.

El CSIF ya se manifestó en junio para pedir mejoras entre los funcionarios. / EFE

Tras dos primeras reuniones que han servido para poner la propuesta sobre la mesa, el próximo lunes tendrá lugar una tercera donde se espera que sigan avanzando las conversaciones y se pueda empezar a dirimir un acuerdo después de la negativa a la primera propuesta, de aumentar el 10% el sueldo de los empleados públicos hasta 2028.

Tampoco se llegó a nada con el aumento hasta el 11% del salario, que supone un aumento de inversión de 22 millones de euros públicos, ya que se considera que no resuelve la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes. / José Luis Roca

Con la actual propuesta, el sueldo de los trabajadores del Estado en 2028 se situaría entre los 28.280 y 37.700 euros anuales, sin contar los complementos por antigüedad y demás.

Habría algunos que cobrarían unos 3.700 euros más que en 2025 al formar parte del subgrupo A1, dejando el sueldo anual en el máximo mencionado. En el A2 el cambio sería de los 30.747 euros al año en 2025 a unos 34.129,17 de cara a 2028.

Funcionarios en su puesto de trabajo.

Funcionarios en su puesto de trabajo. / EFE

Los del subgrupo B no disfrutarían de una subida tan grande como los mencionados, aunque pasarían de los 29.123 euros en 2025 a unos 33.457 euros en 2028.

En cambio, los que menos lo notarían son los que ya cobran menos, los del C1 y C2, que pasarían a cobrar unos 31.292 euros en el primer caso, y 29.282 euros, en el segundo.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, los del grupo E cobrarían 29.109 euros anuales, la subida más discreta de entre todos los funcionarios.

TEMAS

  1. Los pensionistas madrileños sonríen: El nuevo complemento de la cuota de Ayuso para 2026
  2. El 'señor del bigote' que aplaudió a Ronaldinho en el Bernabéu: 'Volvería a hacerlo, pero no a Lamine Yamal
  3. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Te dan de baja en la Seguridad Social, recibes el finiquito y crees que te han despedido
  4. Nicki Nicole se olvida de Lamine Yamal y ya podría tener una nueva ilusión
  5. El economista Xavier Sala i Martín, sobre los bajos sueldos en España: 'Mientras la productividad venga de los inmigrantes, no subirán
  6. Un agente financiero advierte a los que tengan una hipoteca variable para 2026: 'No va a ver grandes alegrías
  7. Eric Ponce, emprendedor, sobre el increíble margen beneficio de una máquina de café: "Yo vendo el café a 80 céntimos"
  8. Víctor Arpa, abogado laboralista: 'Cuando cumples los 18 meses de baja médica, la empresa te suspende el contrato

Así quedarían los sueldos de los funcionarios hasta 2028 entre los grupos A1, A2, B, C1, C2 y E

Así quedarían los sueldos de los funcionarios hasta 2028 entre los grupos A1, A2, B, C1, C2 y E

El Estatuto de los Trabajadores lo deja claro: las fiestas laborales se cobran y no se recuperan

El Estatuto de los Trabajadores lo deja claro: las fiestas laborales se cobran y no se recuperan

Precio del euríbor hoy, 21 de noviembre de 2025: la cuota sigue bajando y da una alegría a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 21 de noviembre de 2025: la cuota sigue bajando y da una alegría a los hipotecados

Grupo Nortempo activa la búsqueda de más de 500 profesionales en toda España para la campaña del Black Friday

Grupo Nortempo activa la búsqueda de más de 500 profesionales en toda España para la campaña del Black Friday

Nueva ayuda de 7.600 euros: el Gobierno confirma a quién va dirigida y cómo se podrá solicitar

Nueva ayuda de 7.600 euros: el Gobierno confirma a quién va dirigida y cómo se podrá solicitar

Revisa tus bolsillos: este fallo en una moneda común puede pagarse a precio de oro

Revisa tus bolsillos: este fallo en una moneda común puede pagarse a precio de oro

El secreto para detectar turrones idénticos, pero mucho más baratos, según el supermercado

El secreto para detectar turrones idénticos, pero mucho más baratos, según el supermercado

Alarma en Catalunya: Meteocat activa aviso naranja por nieve en varias comarcas

Alarma en Catalunya: Meteocat activa aviso naranja por nieve en varias comarcas