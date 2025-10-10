Así quedarán las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de pensión

Quedan apenas 3 meses para terminar el año, y miles de pensionistas ya se están preguntando cuánto subirán sus pensiones a partir del 1 de enero de 2026. Aunque el dato oficial del IPC todavía no se conoce, las primeras estimaciones apuntan a una revalorización del 2,6% para las pensiones contributivas, según los cálculos del BBVA y el comportamiento de la inflación en lo que va de año.

La Seguridad Social ha recordado que todas las pensiones contributivas (jubilación, viudedad, incapacidad permanente...) se actualizan cada año en función a la variación media interanual del IPC entre diciembre del año anterior y noviembre del actual.

De esta forma, el porcentaje definitivo se confirmará cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique el dato oficial a finales de noviembre.

Si tenemos en cuenta un incremento estimado del 2,6%, las pensiones quedarían así a partir del 1 de enero de 2026:

Jubilación contributiva media : de 1.506 a 1.544 euros/mes .

: de 1.506 a . Viudedad media : de 935 a 958 euros/mes .

: de 935 a . Incapacidad permanente media : de 1.209 a 1.239 euros/mes .

: de 1.209 a . Pensión máxima : de 3.267,60 a 3.355 euros/mes .

: de 3.267,60 a . Pensión mínima sin cónyuge : de 874 a 897 euros/mes .

: de 874 a . Pensión mínima con cónyuge a cargo: de 1.127 a 1.158 euros/mes.

En cuanto a las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), en 2026 seguirán creciendo por encima del IPC según lo establecido por el Ejecutivo con el objetivo de aproximarlas al 75% del umbral de la pobreza en 2027.

En todo caso, 2026 será de nuevo un año de mejora en el poder adquisitivo de los pensionistas gracias a que desde hace varios ejercicios, el aumento de las pensiones viene ligado a la subida del IPC. Y las pensiones mínimas de jubilación y viudedad seguirán equiparándose progresivamente con las contributivas, reduciendo de forma anual la brecha que todavía existe entre ellas.