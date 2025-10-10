ECONOMÍA
Así quedarán las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de pensión
Se confirma la subida: un aumento del 2,6% respecto a 2025
Quedan apenas 3 meses para terminar el año, y miles de pensionistas ya se están preguntando cuánto subirán sus pensiones a partir del 1 de enero de 2026. Aunque el dato oficial del IPC todavía no se conoce, las primeras estimaciones apuntan a una revalorización del 2,6% para las pensiones contributivas, según los cálculos del BBVA y el comportamiento de la inflación en lo que va de año.
La Seguridad Social ha recordado que todas las pensiones contributivas (jubilación, viudedad, incapacidad permanente...) se actualizan cada año en función a la variación media interanual del IPC entre diciembre del año anterior y noviembre del actual.
De esta forma, el porcentaje definitivo se confirmará cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique el dato oficial a finales de noviembre.
Si tenemos en cuenta un incremento estimado del 2,6%, las pensiones quedarían así a partir del 1 de enero de 2026:
- Jubilación contributiva media: de 1.506 a 1.544 euros/mes.
- Viudedad media: de 935 a 958 euros/mes.
- Incapacidad permanente media: de 1.209 a 1.239 euros/mes .
- Pensión máxima: de 3.267,60 a 3.355 euros/mes.
- Pensión mínima sin cónyuge: de 874 a 897 euros/mes.
- Pensión mínima con cónyuge a cargo: de 1.127 a 1.158 euros/mes.
En cuanto a las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), en 2026 seguirán creciendo por encima del IPC según lo establecido por el Ejecutivo con el objetivo de aproximarlas al 75% del umbral de la pobreza en 2027.
En todo caso, 2026 será de nuevo un año de mejora en el poder adquisitivo de los pensionistas gracias a que desde hace varios ejercicios, el aumento de las pensiones viene ligado a la subida del IPC. Y las pensiones mínimas de jubilación y viudedad seguirán equiparándose progresivamente con las contributivas, reduciendo de forma anual la brecha que todavía existe entre ellas.
