Es noticia
Sociedad

Así podrían quedar los días libres por duelo: las negociaciones entre Trabajo y Sindicatos sorprenden

Los permisos podrían modificarse en función de diferentes circunstancias

Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo



Ramón Baylos

El Ministerio de Trabajo, la UGT y CCOO tienen pendiente una reunión en la que negociarán sobre una posible modificación de los días libres que las empresas deberán dar como permiso en distintas circunstancias relacionadas con el duelo.

Algo ante lo que la CEOE ha respondido de manera negativa, asegurando que no podrán hacer frente a los gastos derivados del nuevo plan que propone el Ministerio de Yolanda Díaz. Pero, ¿en qué consiste exactamente?

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, conversa con el director de Información Económica de Prensa Ibérica, Martí Saballs.



El primer punto pasa por conceder un permiso de hasta dos semanas a aquellas personas que tengan que hacerse cargo de los cuidados paliativos del cónyuge, pareja de hecho o parientes.

La idea es que el trabajador pueda gestionar dicho permiso distribuyéndolo de dos maneras: o solicitando los 15 días completos o dividiéndolos en tandas de siete días con un plazo máximo de tres meses.

No obstante, la cosa no quedaría ahí: Trabajo también plantea la posibilidad de que los trabajadores puedan solicitar un día de permiso para acompañar a una persona que vaya a recibir la eutanasia, independientemente de si es familiar o no.

València, Xàtiva. CTR Hospital, urgencias



Además de todo esto, el Ministerio de Trabajo propone una ampliación en los permisos por duelo con el que ofrecer más días libres al trabajador que haya sufrido una pérdida importante reciente.

Y es que, hasta el momento presente, este último constaba de 2 días laborables, pero el Ministerio y los Sindicatos negociarán con el objetivo de ampliarlos a la cifra de 10 en total.

De esta manera y tras la reunión, habrá que ver qué ocurre con la CEOE y cómo esta responde a las conclusiones que hayan surgido fruto de esta reunión, pero todo apunta a que saldremos de dudas muy pronto.



