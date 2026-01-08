Así quedan las pensiones tras la subida del IPC

Ahora que ha empezado el año, muchos españoles están pendientes de las actualizaciones de los precios. A pesar de que la inflación ha hecho que el aumento de los precios haya aumentado prácticamente sin cesar en los últimos años, los expertos estiman que en 2026 nos espera una de las mayores estabilizaciones de precios en tiempos recientes.

Pero respecto al año pasado, cómo no, ha aumentado el IPC, y en base a ello se calculan las pensiones, por lo que también han aumentado.

En los últimos doce meses, el IPC ha tenido un aumento de un 2,66%. ¿Esto en cuánto se materializa respecto a las pensiones? Pues a principios de 2026, se estima que la prestación de pensión por jubilación media será de 1.547,21 euros. Esto viene a ser un total de 572 euros más anuales.

En 2026 también habrá otras actualizaciones de precio más allá de lo que reciben los pensionistas por jubilación. Los funcionarios, por su lado, empezarán a cobrar un poco más, y se espera que el SMI (salario mínimo interprofesional) también aumente. Aunque esto último será tras un acuerdo con los agentes sociales.

En cuanto al transporte público, los bonos se quedarán, pero los tickets y suscripciones aumentarán entre un 3,5% y el 9,4%. Las tarifas de aeropuertos, los viajes en taxi y los peajes también se verán aumentados, así que mucho ojo cuando vayas a hacer viajes en este tipo de transportes.

También habrá cambios en los precios de la compra, que al parecer afectará especialmente a los huevos, pero aún no se sabe de cuánto será ese cambio.