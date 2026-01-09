"Solo me quedan unos días": un exfutbolista de 33 años formado en el Chelsea revela su estado crítico

En la vida hay momentos en los que todo se detiene y la realidad golpea sin avisar. De un día para otro, todo lo que parecía importante pasa a un segundo plano y solo queda luchar. Ese es el escenario que ha sacudido al mundo del fútbol tras el estremecedor mensaje del exjugador belga Lamisha Musonda.

El exfutbolista formado en el Chelsea ha revelado que su estado de salud es crítico y que podría quedarle muy poco tiempo de vida: "Como me doy cuenta de que solo me quedan unos días, también me doy cuenta de que tenía mucha gente a mi lado y siempre apreciaré los recuerdos. La vida es dura pero la vista es genial", ha escrito en Instagram.

En la publicación en la red social, Musonda ha confesado el duro proceso personal que atraviesa desde hace tiempo y el motivo de su ausencia pública: "La vida se trata de altibajos, y nadie puede realmente entender el dolor que soportas. Estos dos últimos años han sido particularmente difíciles para mí".

El excentrocampista no ha ocultado la gravedad de su situación actual y ha pedido apoyo en este momento límite: "Mi salud es crítica y ahora estoy luchando por sobrevivir. Su ayuda y oraciones serían de gran ayuda durante este tiempo. Mi familia y yo estamos peleando y no me rendiré hasta mi último aliento".

Trayectoria futbolística de Lamisha Musonda

El exjugador se retiró del fútbol profesional en 2020. Su carrera estuvo marcada por un prometedor inicio y por pertenecer a una familia profundamente ligada al deporte, ya que es hijo de Charly Musonda Sr., exjugador del Anderlecht y de la selección de Zambia; hermano de Charly Musonda Jr., que llegó a jugar con el primer equipo del Chelsea y pasó por clubes como Celtic, Real Betis o Levante; y de Tika Musonda, actual ojeadora global del Liverpool.

En 2012 Lamisha dejó el Anderlecht para fichar por el Chelsea junto a sus hermanos Charly y Tika, aunque su paso por el club londinense se limitó a las categorías inferiores. Tras salir de 'Los Blues', regresó a Bélgica para jugar en el KV Mechelen, donde apenas disputó dos encuentros oficiales.

Posteriormente pasó por el fútbol español en equipos de categorías inferiores como Llagostera y Palamós, antes de cerrar su etapa profesional en el TP Mazembe del Congo, uno de los clubes más importantes del continente africano.