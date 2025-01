"Quedan dos asuntos clave": Joaquín Campos desvela la última hora del caso Daniel Sancho

Daniel Sancho Bronchalo asesinó y descuartizó a Edwin Arrieta Arteaga el 4 de agosto de 2023. El pasado jueves 29 de agosto, el chef fue condenado a cadena perpetua, además, deberá pagar una indemnización de 4 millones de bahts (unos 105 mil euros).

Una vez conocida la sentencia, Sancho fue trasladado desde la prisión de Koh Samui a la de Surat Thani. El pasado día 5 de septiembre, Daniel Sancho era trasladado al módulo general de reclusos de la cárcel después de haber pasado unos días en confinamiento, medida que se impuso tras el COVID-19.

Después de unos meses de la sentencia de Sancho, el periodista Joaquín Campos ha publicado 'Muerte en Tailandia', un nuevo libro que aporta información inédita sobre el caso. El objetivo de la publicación es volver a relatar los hechos, analizar las resoluciones judiciales y exponer las contradicciones. Además, el autor desvela algunos detalles que se desconocían sobre la muerte de Arrieta.

El periodista ha concedido una entrevista al diario 'ABC' para anunciar su libro y explicar la última hora del caso de Sancho. Campos ha reconocido que "pensaba que este caso estaba cerrado, pero quedan dos asuntos claves". Un hecho que no se hubiese imaginado después de llevarse a cabo todo el juicio.

"El primero, el presunto intento de compra del tribunal que ha podido ser una estafa de Alice, para lo que tengo pruebas documentadas de que esta mujer ha extorsionado a la familia de Sancho exigiendo un dinero aún no se sabe por qué", ha confesado el autor del libro.

Por otro lado, el segundo motivo es "porque la gracia de mi libro y de mi actitud es que yo ataco a ambas partes, es que falta el dinero; un dinero que puede tener, al menos parte de este, procedencia ilícita y por eso no se está buscando. Edwin Arrieta era un cirujano digno, eso está clarísimo, pero parece que en los negocios que iba a abrir en España participaba gente con un dinero que no se sabe de dónde venía".

El periodista ha advertido que aún tiene información del caso que no ha publicado: "En la editorial no me dejaron publicar todo (...). Sigo investigando, además, y profundizando en detalles sórdidos, peligrosos y amorales que afectan muchísimo a la defensa".