"Te quedan 12 euros": La anécdota de Miguel Ángel Silvestre sobre su situación económica más precaria

Miguel Ángel Silvestre es uno de los actores más conocidos en España de hace ya bastantes años. Es una de esas personas que responde perfectamente a la definición de la palabra 'famoso'. Pero no toda la trayectoria del valenciano fue así.

Casi sin dinero en el banco: La sorprendente historia de Miguel Ángel Silvestre

El actor explicó en el podcast 'La Pija y la Quinqui' una anécdota que remitía a su etapa económica más precaria, cuando estaba en sus comienzos en el mundo de la actuación. Y la historia gira en torno a cómo en una ocasión se quedó prácticamente sin dinero en el banco.

Miguel Ángel narró así que un día quedó con unos amigos para tomar un café. Después de un rato, decidieron que era momento de pagar e irse y el actor optó por invitar a sus amigos. Pero recibió una llamada del banco con noticias muy inesperadas.

Aparentemente, en el momento de completar el pago de los cafés, Miguel Ángel Silvestre recibió el aviso de que solamente le quedaban 12 euros en el banco. Lógicamente, la sorpresa del actor fue mayúscula ante esta información.

Obviamente, a día de hoy el valenciano recuerda esa anécdota como mucho humor. Pero también denota que se encontraba en un punto de su vida en el que el trabajo era inestable y los ingresos, evidentemente, no entraban con la misma liquidez que en la actualidad.

Este escenario no es solo un reflejo de la vida temprana de Miguel Ángel Silvestre en el mundo del cine, sino también de todo aquel que arranca en el mundo de la actuación saltando de trabajo en trabajo que le permita mantenerse activo.

El mundo del cine y la televisión es uno de oportunidades limitadas, pero de trabajar sin descanso. Que Miguel Ángel Silvestre goce ahora de la fama y riqueza que atesora es el fruto de los sacrificios que tuvo que realizar años atrás.

¿Qué te parece la anécdota de Miguel Ángel Silvestre? ¿Veías posible que un actor de su estatura hubiera vivido momentos tan al límite como este? Al final, la situación del actor valenciano es una que pueden estar viviendo muchas futuras estrellas a día de hoy.