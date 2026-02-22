La quedada de 'therians' en Barcelona deja un saldo de cinco detenidos y daños al mobiliario urbano

La popularidad de los 'therians', personas que se identifican con animales no humanos de manera parcial o completa, ha ascendido meteóricamente, trayendo consigo numerosas agrupaciones y encuentros físicos a lo largo del mundo.

Uno de los más considerables se produjo en el ARc de Triomf de Barcelona, en donde se llegaron a reunir aproximadamente 3.000 personas para ver el despliegue de estos jóvenes que cubren sus rostros con las máscaras de los animales en los que se ven reflejados.

Sin embargo, lo que originalmente fue una tertulia pacífica, compuesta tanto por 'therians' como por transeúntes curiosos que pasaban por la locación, devino en una serie de incidentes que generaron enfrentamientos con los cuerpos de seguridad del Estado, vandalismo y daños al mobiliario urbano.

En este sentido, la Guardia Urbana requirió de la intervención de los Mossos d'Esquadra para poder despejar el área, culminando así con cinco detenciones (cuatro realizadas por los Mossos, una por la policía de Barcelona).

Así lo explicaron las fuentes policiales y municipales, quienes se vieron en la obligación de actuar considerando el desorden que unos particulares procuraron inducir para arruinar el encuentro.

Por otra parte, cabe recordar que este fenómeno se ha hecho rápidamente presente en redes sociales, teniendo gran tracción tanto en España como en Latinoamérica de parte de personas que, si bien no se consideran animales per se, sí sienten una conexión profunda con los mismos.

Imitando sus movimientos y sonidos mientras visten con prendas que ayudan a asemejarlos a los animales que encarnan, los 'therians' son la tendencia del momento, aunque resta por ver durante cuánto tiempo se mantendrán en el ojo de la discusión pública.