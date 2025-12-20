Así queda el sueldo de los profesores de primaria en España tras la nueva subida del Gobierno

El Gobierno aprobó una mejora retributiva para los funcionarios en España, que impacta directamente en los profesores de primaria públicos de todo el país. Esta subida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo y reconocer el rol esencial de la docencia en el sistema educativo.

El salario medio de los profesores de primaria en España

Con el aumento del 2,5% retroactivo a enero de 2025 (a cobrar en diciembre), el salario base de un profesor de primaria se sitúa alrededor de los 2.500 euros brutos mensuales en 14 pagas a nivel nacional, incluyendo complementos por destino y experiencia.

En comunidades con incentivos adicionales como Canarias, Baleares o País Vasco, las cifras de salario para los profesores de primaria superan los 2.800 euros, posicionándose por encima de la media estatal.

El pacto plurianual (2025-2028) contempla subidas acumuladas del 11-11,5%, con efectos inmediatos en las nóminas de miles de docentes. Esta medida forma parte de negociaciones entre sindicatos y Ejecutivo, aplicable a todo el personal docente de educación pública estatal y autonómica.

Los sindicatos valoran el avance que suponen estas subidas, pero reclaman más medidas pendientes: reducción de ratios por aula (actualmente 25 alumnos), estabilización de interinos (más del 20% de plantilla), aumento de plantillas docentes (más de 20.000 plazas), refuerzo de apoyo a alumnos con necesidades especiales y más inversión en digitalización y formación continua.

Entre las comunidades donde el salario de los profesores de primaria es más alto destacan País Vasco (3.200-3.500€ brutos mensuales en 14 pagas), Baleares (3.000-3.300€) y Canarias (2.900-3.100€). Madrid (2.700-3.000€) y Cataluña (2.600-2.900€) también figuran en la parte alta por complementos específicos y progresión por experiencia.

La media nacional se sitúa en 2.500€, mientras que al final de la tabla están Extremadura (2.250-2.450€), Castilla-La Mancha y Andalucía (2.200-2.400€), con menores incentivos autonómicos pese al gran volumen de docentes.