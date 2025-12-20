SALARIOS
Así queda el sueldo de los profesores de primaria en España tras la nueva subida del Gobierno
El incremento nacional beneficia a los profesores de primaria de toda España, elevando su sueldo mensual según la comunidad autónoma.
El Gobierno aprobó una mejora retributiva para los funcionarios en España, que impacta directamente en los profesores de primaria públicos de todo el país. Esta subida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo y reconocer el rol esencial de la docencia en el sistema educativo.
El salario medio de los profesores de primaria en España
Con el aumento del 2,5% retroactivo a enero de 2025 (a cobrar en diciembre), el salario base de un profesor de primaria se sitúa alrededor de los 2.500 euros brutos mensuales en 14 pagas a nivel nacional, incluyendo complementos por destino y experiencia.
En comunidades con incentivos adicionales como Canarias, Baleares o País Vasco, las cifras de salario para los profesores de primaria superan los 2.800 euros, posicionándose por encima de la media estatal.
El pacto plurianual (2025-2028) contempla subidas acumuladas del 11-11,5%, con efectos inmediatos en las nóminas de miles de docentes. Esta medida forma parte de negociaciones entre sindicatos y Ejecutivo, aplicable a todo el personal docente de educación pública estatal y autonómica.
Los sindicatos valoran el avance que suponen estas subidas, pero reclaman más medidas pendientes: reducción de ratios por aula (actualmente 25 alumnos), estabilización de interinos (más del 20% de plantilla), aumento de plantillas docentes (más de 20.000 plazas), refuerzo de apoyo a alumnos con necesidades especiales y más inversión en digitalización y formación continua.
Entre las comunidades donde el salario de los profesores de primaria es más alto destacan País Vasco (3.200-3.500€ brutos mensuales en 14 pagas), Baleares (3.000-3.300€) y Canarias (2.900-3.100€). Madrid (2.700-3.000€) y Cataluña (2.600-2.900€) también figuran en la parte alta por complementos específicos y progresión por experiencia.
La media nacional se sitúa en 2.500€, mientras que al final de la tabla están Extremadura (2.250-2.450€), Castilla-La Mancha y Andalucía (2.200-2.400€), con menores incentivos autonómicos pese al gran volumen de docentes.
- Giorgina Uzcategui rompe su silencio tras la denuncia de Ilia Topuria: 'Existe un procedimiento judicial en curso que implica a un menor
- Comunicado urgente de Eduardo Casanova sobre su estado de salud: 'Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso
- El 'ultimátum' de Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo: 'Es lo mínimo
- Las cabañuelas de Jorge Rey alertan: 'Un fenómeno no visto en años amenaza la Navidad en España
- Sale a la luz el motivo por el que Pep Guardiola se ha visto obligado a cerrar su restaurante en Mánchester
- El aviso de Paulo Futre a Lamine Yamal que nadie vio venir: 'Será el mejor del mundo, pero…
- Cesc Fàbregas, exfutbolista de 38 años, se sincera sobre su pasado: 'Hice cosas en la escuela de las que no estoy orgulloso
- Ángel Gaitán, experto mecánico, denuncia la situación en España: 'Se tienen que acabar todas las ayudas