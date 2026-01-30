Así queda el salario mínimo en España en 2026 tras acordarse su subida: ¿Cuánto más se ganará al mes?

El salario mínimo interprofesional (SMI) en España para 2026 queda establecido en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas tras el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO, un aumento del 3,1% (37 euros mensuales más) respecto a los 1.184 euros de 2025.

Esta subida, que se aprobará por el Consejo de Ministros en el mes de febrero con efectos retroactivos al 1 de enero de 2026, beneficia a dos milones y medio de trabajadores en todo el país y se mantiene exenta de IRPF. Estos son los detalles más importantes del acuerdo.

La nueva subida del salario mínimo en España

Este incremento supera la inflación media de 2025 (2,7%) para preservar el poder adquisitivo, elevando el SMI por encima del 60% del salario medio neto nacional. Desde 2018, ha crecido un 66%, superando la inflación acumulada del 23%. La patronal (CEOE y Cepyme) ha rechazado el pacto, criticando su "intervencionismo" y la no absorción de pluses salariales por el SMI.

Con esta nueva subida dn 2026, España sitúa su salario mínimo interprofesional como el séptimo más alto de la Unión Europea, pero con una carga de cotizaciones mucho más elevada; países como Luxemburgo (2.708 euros) o Alemania (2.161 euros) lideran en valor absoluto.

El acuerdo incluye un decreto para impedir que empresas absorban la subida eliminando pluses (por ejemplo, por peligrosidad), fortaleciendo la negociación colectiva. Los sindicatos lo ven positivo para los más sectores de población más vulnerables.

Desde 2018, donde el salario mínimo interprofesional se situaba en los 736 euros, el SMI ha subido un 66%, ganando 40 puntos de poder adquisitivo frente a una inflación del 23%. Algunos expertos recomendaban una subida del sólo un 1,8%, pero se optó por el 3,1% para cubrir la inflación de octubre 2025 (similar al 2,7% anual).

La intención es que el salario mínimo crezca por encima de la inflación y se acerque al estándar europeo, reforzando la protección de los salarios más bajos. Al mismo tiempo, abre un nuevo frente en la negociación entre Gobierno, sindicatos y patronal, que advierte de un aumento de costes para muchas empresas y amenaza con recurrir a los tribunales.