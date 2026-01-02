Así queda el calendario de rebajas 2026: todas las fechas y cómo aprovechar las ofertas

El ciclo de cada año relacionado con los gastos navideños se vuelve a repetir y, después de los despilfarros, toca apretarse el cinturón para poder sobrevivir a la ya famosa cuesta de enero.

Esa es la razón por la que conviene tener a mano un calendario en el que se especifiquen las fechas más destacadas en cuanto a periodos generales de rebajas. Así conseguiremos prepararnos para ellas de manera óptima y ahorrar un buen dinero por el camino.

En este mismo sentido y si ponemos la mirada sobre el recién estrenado año 2026, ya hay algunas fechas que habría que tener en cuenta de cara a cumplir dicha misión. En la siguiente lista podréis encontrar las más destacables anunciadas por el momento:

Rebajas de invierno (a partir del día 7 de enero)

(a partir del día 7 de enero) Rebajas de verano (a partir del día 1 de julio)

(a partir del día 1 de julio) Black Friday 2026 (este año cae el 27 de noviembre)

(este año cae el 27 de noviembre) Cyber Monday 2026 (se corresponde con el 30 de noviembre)

Ahora bien; ¿qué podemos hacer de cara a planificar nuestra llegada a estos periodos de rebajas de la mejor manera posible? Lo cierto es que podemos seguir diferentes estrategias, pero hay algunas más útiles que otras.

Comenzando por añadir a nuestra lista de deseados cualquier producto que queramos en aquellas tiendas que tengan un sistema de wishlist. De esta manera, el establecimiento nos notiicará en caso de que su precio reciba un descuento en cualquier periodo de rebajas.

La otra clave a tener en cuenta tiene que ver con centrarse en aquellos productos que son urgentes y no tanto en los que más nos llamen la atención: a veces la compra más inteligente tiene que ver con el producto más útil.

De esta manera y sabiendo gestionar una posible hucha anual cuyo dinero destinemos a las rebajas que habrá a lo largo de 2026, tendremos la oportunidad de ahorrar al mismo tiempo que compramos con cabeza.