Economía
Así queda el calendario de rebajas 2026: todas las fechas y cómo aprovechar las ofertas
Apunta cuáles son los días a tener en cuenta para no malgastar el dinero este año
El ciclo de cada año relacionado con los gastos navideños se vuelve a repetir y, después de los despilfarros, toca apretarse el cinturón para poder sobrevivir a la ya famosa cuesta de enero.
Esa es la razón por la que conviene tener a mano un calendario en el que se especifiquen las fechas más destacadas en cuanto a periodos generales de rebajas. Así conseguiremos prepararnos para ellas de manera óptima y ahorrar un buen dinero por el camino.
En este mismo sentido y si ponemos la mirada sobre el recién estrenado año 2026, ya hay algunas fechas que habría que tener en cuenta de cara a cumplir dicha misión. En la siguiente lista podréis encontrar las más destacables anunciadas por el momento:
- Rebajas de invierno (a partir del día 7 de enero)
- Rebajas de verano (a partir del día 1 de julio)
- Black Friday 2026 (este año cae el 27 de noviembre)
- Cyber Monday 2026 (se corresponde con el 30 de noviembre)
Ahora bien; ¿qué podemos hacer de cara a planificar nuestra llegada a estos periodos de rebajas de la mejor manera posible? Lo cierto es que podemos seguir diferentes estrategias, pero hay algunas más útiles que otras.
Comenzando por añadir a nuestra lista de deseados cualquier producto que queramos en aquellas tiendas que tengan un sistema de wishlist. De esta manera, el establecimiento nos notiicará en caso de que su precio reciba un descuento en cualquier periodo de rebajas.
La otra clave a tener en cuenta tiene que ver con centrarse en aquellos productos que son urgentes y no tanto en los que más nos llamen la atención: a veces la compra más inteligente tiene que ver con el producto más útil.
De esta manera y sabiendo gestionar una posible hucha anual cuyo dinero destinemos a las rebajas que habrá a lo largo de 2026, tendremos la oportunidad de ahorrar al mismo tiempo que compramos con cabeza.
- Jordi Évole no da crédito con el resumen de 2025 en TVE sobre el Barça: 'Por lo que sea...
- Nuevo revés para las balizas V16: Pueden dar problemas a los marcapasos y los desfibriladores
- Gonzalo Bernardos, economista: 'En 2026 no habrá ni rastro de burbuja hipotecaria ni inmobiliaria
- Silvia Abril revela el estado de salud de Andreu Buenafuente tras no poder presentar las Campanadas
- El significado del espectacular vestido de Cristina Pedroche, al descubierto
- Eduard Estivill, experto en medicina del sueño: 'Este es el tiempo que tiene que durar la siesta para que sea reparadora
- El país más pobre de Europa se prepara para la entrada del Euro entre reticencias: 'La UE se encamina hacia su desaparición
- Japón se cansa de los extranjeros mientras vive entre tecnología punta: 'No queremos ser como Europa