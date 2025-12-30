Así queda, por ahora, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España para 2026

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España comenzará 2026 en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, manteniendo la cifra de 2025. Eso sí, queda a la espera de una negociación que podría elevarlo significativamente, aunque por ahora esa es la cifra oficial con la que comenzará el nuevo año.

El obstáculo para la posible subida

Las discrepancias entre Gobierno, sindicatos y patronal giran en torno a la reforma de las reglas de absorción y compensación, que determina si los complementos salariales como antigüedad o nocturnidad pueden neutralizar las subidas del SMI.

Tanto el Ministerio de Trabajo como CCOO y UGT buscan limitar esta práctica para que los incrementos beneficien directamente a los perceptores del sueldo mínimo, mientras CEOE y Cepyme la defienden y amenazan con judicializar cualquier cambio realizado.

El comité de expertos sugiere una subida del 3,1% hasta 1.221 euros si se mantiene exento de IRPF, o del 4,7% hasta 1.240 euros si comienza a tributar. Los sindicatos piden un 7,5% para llegar a 1.273 euros brutos (con un neto de 1.216 euros tras impuestos), mientras la patronal propone un modesto 1,5% hasta 1.202 euros.

Las reuniones mantenidas en el mes de diciembre no lograron un pacto tripartito, y el SMI se prorroga hasta que se apruebe la subida, con efecto retroactivo desde el 1 de enero como en años previos. Históricamente, los últimos cinco incrementos se acordaron solo con sindicatos, siendo 2020 el último con apoyo empresarial.

Por tanto, estar al tanto de las negociaciones que se producirán en el mes de enero de 2026 va a resultar clave, ya que el resultado impactará a millones de trabajadores en un contexto de inflación controlada y directiva europea sobre salarios mínimos.

Así que, por ahora, 2026 comenzará con un Sueldo Mínimo Interprofesional de 1.184 euros mensuales en 14 pagas, pero podría subir de forma retroactiva si en las negociaciones posteriores se llega a alcanzar algún acuerdo, aunque por ahora no sabemos cuál será la cifra.