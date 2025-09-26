Se pusieron millones en circulación, pero esta moneda de 2 euros vale ahora una fortuna

A pesar de que algunas monedas pueden no tener, a priori, nada de especial para el común de los mortales, pueden llegar a tener un alto valor entre los coleccionistas. Es el caso de esta moneda de 2 euros emitida en España en el año 2015, que está siendo objeto de deseo por los amantes de la numismática.

La moneda conmemorativa de 2 euros

Se trata de una moneda especial de 2 euros, ya que se acuñó para conmemorar el 30 aniversario de la bandera de la Unión Europea. Su diseño presenta a las doce estrellas de la bandera convirtiéndose en figuras humanas, simbolizando la cooperación de los países miembros.

En el reverso de la moneda podemos leer "España" y también la fecha "1985-2015", simbolizando el 30 aniversario. También vemos las iniciales de Geórgios Stamatópoulos (grabador de la moneda) y el sello de la FNMT. Es una moneda muy característica en lo que a diseño se refiere.

¿Por qué tiene tanto valor si se acuñaron tantas monedas? Ahí está el tema. Se pusieron en circulación 4,3 millones de estas monedas de 2 euros, pero sólo se emitieron 10.000 de lo que se considera una versión "proof", de mayor calidad y reservada para coleccionistas.

Estas versiones "proof" de esta moneda de 2 euros se pusieron a la venta por 24 euros, y son las que hoy en día pueden llegar a alcanzar los 200 euros en subastas especializadas entre los coleccionistas, aunque podría llegar a más si se conserva en muy buen estado o presenta alguna característica única.

Ojo, porque las monedas que se pusieron en circulación, aunque no sean estas versiones para coleccionistas, también tienen un valor superior al de los 2 euros, pero suelen rondar los 5 euros. No es mucho, pero oye, ya es más que el que tienen la mayoría de monedas de 2 euros en la actualidad.

No es la única moneda de 2 euros que puede tener un valor muy alto entre los coleccionistas y, de hecho, hay muchas variaciones que tienen un impacto brutal. Igual tienes un tesoro en el bolsillo.