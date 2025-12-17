"Estás en el punto de mira": Loly Vázquez, experta asesora, advierte sobre los autónomos que usen Bizum en 2026

En las últimas semanas, se ha anunciado ese nuevo Real Decreto que otorga a Hacienda la posibilidad de ejercer un mejor control de los pagos con Bizum; siendo esta una medida que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

Por poner las cosas en contexto, con esta nueva normativa, los bancos estarán obligados a enviar información a la Agencia Tributaria sobre los Bizums que hagan sus usuarios con el objetivo de evitar posibles fraudes fiscales.

No obstante, esta medida ha sido muy criticada por ciertos sectores de la población, estando los autónomos en el "punto de mira de Hacienda", según la experta asesora Loly Vázquez.

Y es que, en un reciente post en su cuenta de LinkedIn, Loly Vázquez dejaba claro que aquellas personas que sean autónomos y cobren usando Bizum podrían tener problemas en 2026.

"El Bizum es ahora una pista fiscal. Y, si eres autónomo y lo usas para cobrar, estás en el punto de mira", comentaba la experta asesora para recalcar la precaución que los trabajadores por cuenta propia deberán tener ante estas nuevas medidas.

En este mismo sentido, Loly Vázquez establece una recomendación clara sobre cómo actuar ante los próximos movimientos de Hacienda, la cual tiene que ver con no usar la misma cuenta para uso profesional y personal.

De esta manera y según la experta asesora, esto abre una puerta directa a la vida de ocio de los usuarios, permitiendo que Hacienda revise cada pago que hagas a través de la aplicación de Bizum.

Por lo demás, ya solo queda ver cómo de efectiva es esta nueva normativa de Hacienda de cara a luchar contra esa economía sumergida que a menudo se ha valido de los pagos de Bizum como vía alternativa de subsistencia.