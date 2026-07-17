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TELEVISIÓN

Punto final a la temporada de 'La Revuelta'

El formato de David Broncano se despidió con un programa muy especial

El presentador David Broncano

El presentador David Broncano / Archivo

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El 9 de septiembre de 2024 se emitió el primer programa de 'La Revuelta', presentado por David Broncano. Desde entonces, el formato de Televisión Española compitió cara a cara por el liderazgo del 'prime time' con 'El Hormiguero', conducido por Pablo Motos. No obstante, en esta segunda temporada, el espacio de Broncano ha registrado peores datos de audiencia, lo que puso entredicho el futuro de 'La Revuelta'.

Ayer, el formato del ente público se despidió de la audiencia con un programa muy emotivo. La primera invitada al Teatro Príncipe de Gran Vía fue la actriz Candela Peña, quien ha tenido un peso importante en esta segunda edición de 'La Revuelta'. Por ello, tuvo unas palabras de agradecimiento a la audiencia: "De todos los tiempos, esta ha sido la temporada más feliz para mí... quiero dar las gracias a todos".

El segundo invitado de la noche fue Antonio Resines, que acudió a 'La Revuelta' para presentar la película 'Haciendo Amigos'. No lo hizo solo, ya que estuvo acompañado por sus compañeros de reparto Israel Romero, Mario Navarro, Carmen Lara y Ana Mencía.

Realmente, fueron los grandes invitados de la noche, debido a que hicieron un discurso a favor del trato que deben de tener las personas con discapacidad intelectual: "Tenemos derecho a que se nos respete, nos valore y se nos quiera".

La decisión de Televisión Española

A pesar de los malos datos de audiencia cosechados durante la segunda temporada, el ente público tomó la decisión de renovar 'La Revuelta' hasta el año 2028, garantizando dos temporadas más.

El acuerdo entre ambas partes incluye un total de 320 episodios, lo que son 160 por temporada y tendrán un presupuesto de 31,5 millones de euros. Esto quiere decir que tendrán uno 98.611 euros por programa. Una muy buena noticia, pues tienen mejores condiciones respecto al contrato original.

David Broncano durante el programa de La Revuelta

David Broncano durante el programa de La Revuelta / RTVE

Primeras novedades de la tercera temporada de 'La Revuelta'

Una de las novedades más destacadas de la nueva temporada, que se podrá seguir a partir de septiembre, es que ya no se grabará en el Teatro Príncipe de Gran Vía. "Esto es la última calle de verdad, porque el año que viene nos vamos al Teatro Albéniz", anunció Jorge Ponce.

El Teatro Príncipe Gran Vía, antes de empezar la grabación de 'La Revuelta'.

El Teatro Príncipe Gran Vía, antes de empezar la grabación de 'La Revuelta'. / P. DEL CORRAL

El cambio supone una mejora, ya que habrá un incremento significativo en el número de espectadores, al pasar de 600 localidades en la ubicación actual a 900 asientos en el nuevo teatro.

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El objetivo de la tercera edición de 'La Revuelta' es claro: volver a competir directamente con 'El Hormiguero'. Son conscientes de que no será una temporada nada fácil, pero confían plenamente en plantarles cara, especialmente con los nuevos colaboradores que se unirán al programa en septiembre.

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